Aker BP med rekordresultat

Høye olje- og gasspriser bidro til et rekordresultat for det Røkke-dominerte selskapet i fjor. Samtidig fører høyere kraftpriser til at produksjonsprisen på enhetene stiger fra forrige kvartal.

Kjell Inge Røkkes selskap Aker er største eier i oljeselskapet Aker BP. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det Røkke-dominerte selskapet fikk et årsresultat på 851 millioner dollar i 2021. Aker BP skriver at de fortsetter å levere olje og gass til lave kostnader med lave utslipp.

For fjerde kvartal havnet resultatet på 364 millioner dollar, eller 3,2 milliarder kroner. Det er kraftig opp fra 129 millioner samme periode året før:

Aker BPs resultat før skatt havnet på 1,21 milliarder dollar i fjerde kvartal, opp fra 236 millioner dollar samme kvartal i 2020.

Inntektene havnet på 1,85 milliarder dollar, opp fra 834 millioner samme periode året før.

Samtidig foreslår selskapet at utbyttet økes fra 1,35 dollar per aksje i 2021 til 1,90 dollar per aksje i 2022. Det tilsvarer 684 millioner til aksjonærene i år, eller rundt seks milliarder kroner.

– De høye olje- og gassprisene bidro til et rekordsterkt resultat for Aker BP i 2021. Men i tider som disse er det viktig å holde fokus på de tingene vi kan påvirke, for Aker BP betyr dette å kontinuerlig forbedre seg og redusere kostnader og utslipp, og låse opp nye muligheter for lønnsom vekst, sier Karl Jonny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP i meldingen.

Produksjonskostnadene falt

Tidligere i januar kom selskapet med en markedsoppdatering. Her skrev selskapet at produksjonskostnaden i fjerde kvartal var estimert til 200 millioner dollar.

Fasiten havnet på 202 millioner dollar, på grunn av lavere solgte volum. Produksjonskostnadene for den solgte oljen og gassen i kvartalet var 10,1 dollar per fat oljeekvivalent (boe), opp fra 9 dollar per enhet i tredje kvartal. Økningen er drevet av lavere produksjon, høyere strømpriser og brønnkostnader i Vallhal-området.

I kvartalet før var produksjonskostnadene på 209 millioner dollar, som selskapet sa skyldtes de økte volumene.

Letekostnadene for fjerde kvartal havnet på 83 millioner dollar i kvartalet, ned fra 97 millioner i fjerde kvartal 2020.

Lavere produksjon i første halvdel

I handelsoppdateringer skrev Aker BP at produksjonen var under snittet i første halvdel av kvartalet, grunnet prosjektaktiviteter og «ulike tekniske problemer».

I andre halvdel økte produksjonen, og desembervolumet lå over snittet for hele 2021, med 209.400 fat oljeekvivalenter per dag.

Nedgangen er hovedsakelig drevet av lavere produksjon fra Alvheim-området og Skarv, delvis hentet inn av høyere produksjon ved Valhall-området sammenlignet med forrige kvartal.

I markedsoppdateringen meldte selskapet at de produserte 207.000 fat oljeekvivalenter per dag, som de bekrefter i dagens kvartalsrapport. De netto solgte volumene var på 205.100 fat.

Dette varierer noe fra produksjonen, fordi noe av oljen er mellomlagret på for eksempel tanker, og blir solgt i etterkant.

Kjøpte Lundin-virksomhet

I desember kjøpte Aker BP Lundins olje- og gassvirksomhet i en avtale verdt 125 milliarder kroner.

Selskapet skriver i dagens kvartalsrapport at de venter gjennomføring av transaksjonen rundt midten av 2022.

De fikk samtidig inn Lundin-familien på eiersiden. Det kombinerte selskapet blir nest størst etter Equinor på norsk sokkel.

Etter sammenslåingen vil det nye Aker BP være eid av Kjell Inge Røkkes Aker med 21,2 prosent, BP med 15,9 prosent og Lundin-familiens Luxembourg-baserte selskap Nemesia S.á.r.l. med 14,4 prosent.

