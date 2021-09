Medier: Evergrande-betaling uteblir for andre uke på rad

Onsdag gikk kriserammede Evergrandes frist for å betale et renteavdrag på 47,5 milliarder dollar ut. Långiverne skal ikke ha fått betalt.

For andre uke på rad skal eiendomsselskapet Evergrande ikke ha betalt til forfall. Vis mer

Alles øyne var igjen rettet mot den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande onsdag, som hadde frist for å betale et renteavdrag på 47,5 milliarder dollar, eller mer enn 415 milliarder kroner.

Nå skriver både Reuters og Bloomberg at långiverne ikke skal ha fått betalt. I praksis har Evergrande 30 dager på seg fra forfall til lånet er misligholdt, ifølge CNBC.

Forrige uke klarte heller ikke selskapet å betale obligasjonseierne til fristen. Da var det snakk om et beløp på 83,5 millioner dollar, i et obligasjonslån på 2 milliarder dollar, som ikke ble betalt.

Selskapet har selv ikke kommentert den utestående betalingen fra forrige uke.

Evergrande er verdens mest forgjeldede eiendomsselskap, med over 2.600 milliarder kroner i gjeld. Selskapet har låneforfall hver eneste måned ut året.

Tjente 13 milliarder på aksjesalg

Onsdag startet imidlertid bra for eiendomsgiganten, som kunne melde at de hadde solgt 1,75 milliarder aksjer i Shengjing Bank. Aksjene ble solgt for 5,70 yuan per aksje, noe som gjør at Evergrande kan innkassere i underkant av 10 milliarder yuan, tilsvarende litt over 13 milliarder kroner.

Det var den statseide kapitalforvalteren Shenyang Shengjing Finance Investment Group som kjøpte aksjene.

Nyheten sendte Evergrande-aksjen opp nær 15 prosent på Hongkong-børsen.

Kan få globale ringvirkninger

Eiendomssektoren i Kina anslås å utgjøre mellom 15 og 30 prosent av landets økonomi. Krisen i Evergrande vil derfor kunne ramme kinesisk økonomi kraftig, noe som også kan få ringvirkninger i resten av verden.

– Ting som skjer i Kina, blir ikke lenger i Kina, sa analysesjef kreditt i Sparebank 1 Markets Pål Ringholm til E24 i midten av september.

Noe som ble tydelig i forrige uke, da Evergrande sørget for et kraftig fall på de største børsene i verden.