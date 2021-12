Kristin Færøvik går av som norgessjef i Lundin Energy

Morten Grini er pekt ut som ny administrerende direktør.

Kristin Færøvik og styret i Lundin Energy Norway har blitt enige om at hun skal gå av som administrerende direktør, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Hun fratrer den 31. desember.

Morten Grini er pekt ut som hennes etterfølger, med virkning fra 1. januar. Han har tidligere jobbet for ExxonMobil i Norge. Han ble ansatt i Lundin Energy Norway i 2017 og har siden vært medlem av ledergruppen.

− Jeg er stolt over å ha videreutviklet Lundins virksomhet i Norge, og over suksessen på Edvard Grieg og Johan Sverdrup. Etter sju år som leder av selskapet er det en glede for meg å gi stafettpinnen videre til Morten. Lundin har fantastiske ansatte, og jeg ønsker både dem og selskapet lykke til i framtiden, sier Færøvik i en uttalelse.

E24/Aftenbladet har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Færøvik.

Sterk vekst

Lundin Energy er et svensk selskap, som er notert på børsen i Stockholm, og lederbyttet skjer i det norske datterselskapet. Det er ingen store endringer i aksjekursen etter nyheten.

− Jeg vil gjerne takke Kristin for sju års engasjement og arbeidsinnsats, sier konsernsjef Nick Walker i Lundin Energy i en uttalelse.

– Lundin Energy Norway har hatt jevn og sterk vekst under hennes ledelse, fra produksjon av i overkant av 20.000 fat olje per dag til rundt 190.000 fat olje per dag i 2021, fortsetter han.