Klar beskjed til SAS-aksjonærer: – Selg så fort som mulig

SAS-aksjen har steget siden selskapet søkte om konkursbeskyttelse. Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea sier det handler om kunnskapsmangel.

ANBEFALER SALG: Robert Næss i Nordea mener det er bedre kjøpsmuligheter på Oslo Børs enn SAS-aksjen.

Publisert: Publisert: I går 19:05

– Det er veldig vanskelig å forstå. Skulle trodd at de som kjøper SAS-aksjer leser litt nyheter. Det kan tyde på at de ikke gjør det, eller at de bare fokuserer på de nyhetene de vil høre. Som at streiken snart er over, sier Næss.

5. juli ble det kjent at selskapet søker konkursbeskyttelse i USA. 7.juli fikk selskapet ønsket innvilget.

Siden den gang er altså kursen opp nesten 18 prosent. Fra en bunn litt senere i juli er hoppet på 46 prosent.

– Noen tenker kanskje at det vil være en utrolig oppside når streiken går mot slutten og pandemien er over. Det er en logisk tenkemåte, men de glemmer at det vil bli trykket masse nye aksjer, slik at den kursen aldri vil komme tilbake til det den var.

– Hva er ditt råd til småaksjonærer som handler i aksjen?

– Selg så fort som mulig, sier Næss.

Må kutte kostnader og hente penger SAS står i en økonomisk krise. Konsernet lanserte i februar spareprogrammet «SAS Forward», som skal redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner. Selskapet har i tillegg varslet at det har behov for å omgjøre gjeld på 20 milliarder svenske kroner til aksjer og hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger. Dette vil i så fall utvanne de eksisterende eierne. Sverige og Danmark eier 21,8 prosent hver i SAS, mens Norge solgte seg helt ut av SAS allerede i 2018. Vis mer

På randen av konkurs

Tidligere torsdag gikk SAS ut med en melding hvor de opplyser om at selskapet kan bli nødt til å skalere ned virksomheten «radikalt».

– Streiken setter gjennomføringen av chapter 11-prosessen, og i ytterste fall selskapets overlevelse, på spill, sier SAS-sjef Anko van der Werff.

Ved en eventuell konkurs mener Næss at aksjonærene kan tape så mye som 80 prosent av investeringen sin med dagens kurs.

«SAS-aksjen er nå høyere enn før de søkte konkursbeskyttelse. Hvis dagens aksjonærer får beholde fem prosent av selskapet så taper de 80 prosent av investeringen», skriver investeringsdirektøren på Twitter.

Over en kvart million aksjonærer

Til tross for situasjonen så har antallet aksjonærer i SAS økt siden krisen i flyselskapet begynte å eskalere. Ifølge tall fra SAS, så har selskapet fått om bord nær 6000 nye aksjonærer i perioden fra 31. oktober i fjor og frem til utgangen av mai i år.

Og hvis vi skal tro de aller siste tallene SAS oppgir, så har antallet aksjonærer økt med ytterligere 26.500 i juni. Men akkurat disse aller siste tallene er usikre. Det er fordi denne økningen kan skyldes at SAS har rapportert for lave tall for antallet aksjonærer tidligere.

Men uansett: Ifølge SAS har selskapet nå 263.000 aksjonærer. Nær halvparten av disse er svenske, litt over 40 prosent er danske, mens knappe 9 prosent, tilsvarende 23.000, er norske. Igjen med forbehold om at SAS har talt for få aksjonærer tidligere, så ser det ut som at antallet norske aksjonærer har mangedoblet seg siden i fjor høst.

Næss mener at aksjen minst skal falle 75–80 prosent fra dagens nivåer på over 60 øre. Dette er vel å merke hvis SAS lykkes med å komme seg levende ut av Chapter 11 i USA. Et kursfall på ca. 75–80 prosent fra dagens nivåer er altså et best case for aksjonærene. I verste fall, og mer sannsynlig, så taper de som kjøper SAS-aksjen i dag 100 prosent av sin investering – om de da ikke får solgt i tide til noen andre.

Samtlige aksjeanalytikere som følger SAS, har spådd børskursen minst ned til 10 øre per aksje. Og det var før selskapet søkte om Chapter 11.

– Det ser ikke ut som småspekulantene lytter til alle advarslene?

– Nei, én grunn kan være at de ikke vil høre på ekspertene. Ingen eksperter hadde forutsett at aksjen skulle stige flere dager på rad nå i det aller siste. Men mest sannsynlig følger de bare ikke med, sier Næss.

Konkursfare selv med avtale

Professor Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI er tydelig på at selskapet er avhengig av en avtale med pilotene, men at selskapet ikke står utenfor fare av den grunn.

– Selv om SAS får til en løsning med pilotene, så står det ikke bra til. Det er en reel konkursfare uansett, sier han.

Dersom streiken fortsetter «må selskapet vurdere å selge verdifulle strategiske eiendeler, og samtidig radikalt skalere ned SAS’ virksomhet og flåte, i mangel på en gjennombrudd i forhandlingene med pilotene», heter det i meldingen fra SAS som kom tidligere i dag.

Årsaken er at finansieringen, såkalt «debtor-in-possession»-finansiering (DIP), står og faller på at selskapet klarer å levere en realistisk plan på å spare inn 7,5 milliarder svenske kroner i året – det de kaller en hjørnesten i SAS Forward-planen.

Flyanalytikeren er spørrende til om SAS egentlig har noe særlig eiendeler å selge.

– Det spørs hva de kan selge. Jeg tror ikke det er så mange som vil kjøpe fly nå. Det mest verdifulle SAS har er Eurobonus-databasen, men den selger de vel ikke i første omgang.