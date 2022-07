Sats snudde underskudd til overskudd

Coronapandemien var katastrofal for Sats, som tapte penger kvartal etter kvartal. Nå er underskuddet snudd, og treningskjeden endte med 12 millioner kroner i overskudd i årets andre kvartal.

KVARTALSTALL: Den børsnoterte treningskjeden Sats legger frem andrekvartalstall torsdag.

Resultatsesongen på Oslo Børs fortsetter, og torsdag morgen la Sats frem resultatet for andre kvartal.

I andre kvartal omsatte treningskjeden for litt mer enn én milliard kroner, ifølge kvartalsrapporten som ble publisert torsdag. Det er en økning fra samme periode i fjor, da Sats omsatte for 670 millioner.

Brutto driftsresultat (EBITDA) kom på 342 millioner kroner, en økning fra 131 millioner i fjor. Det gir en EBITDA-margin på 34 prosent, opp fra 20 prosent foregående år.

Etter skatt endte resultatet på 12 millioner kroner, opp fra minus 163 millioner i samme kvartal i fjor.

Selskapet skriver at antall medlemmer vokser til 671.000, opp 10 prosent fra foregående år. Medlemsbasen er nå på nivå med 2019-nivåer, skriver selskapet.

Netto gjeld er på 1,55 milliarder kroner, ned fra 1,9 milliarder i slutten av andre kvartal i fjor.

– Vi ser at treningsmarkedet er i bedring og tror at SATS’ konkurranseevne styrkes. Vi er veldig stolte over å se at medlemmene våre i gjennomsnitt er mer aktive enn før pandemien, og lykkes med treningen, sier Sondre Gravir, administrerende direktør i Sats.

Hittil i år har Sats aksjen falt 34 prosent.

Sondre Gravir, administrerende direktør i Sats.