Kronen faller til årets svakeste nivå: – Urolige børser demper kroneutsiktene

Rentefrykten som senker aksjemarkedene smitter også over på kronekursen, og gir dyrere dollar og euro. – Kronen må overvinne sterk motvind hvis den skal kunne styrke seg noe særlig mer i år, tror DNB-analytiker.

MOTVIND: DNB Markets-analytiker Ingvild Borgen Gjerde tror det skal mye til for at kronen kan styrke seg noe særlig utover året. Vis mer

Kronen svekker seg særlig mot dollar, men også mot euro. Det betyr at en dollar nå koster 8,99 kroner, som er det dyreste siden midten av desember, og rundt 20 øre mer enn for bare en uke siden.

Euroen koster 10,16 kroner, som også er det høyeste på en drøy måned.

Svakere krone gjør det dyrere å handle fra utlandet, mens eksportindustrien drar fordel av at det blir billigere for utlendinger å kjøpe varene våre.

– Kronen er fortsatt støttet av høye og stigende oljepriser, men volatilitet (uro, journ.anm.) i globale aksjemarkeder forårsaker også volatilitet i kronen, skriver valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i en analyse.

Kronen har svingt voldsomt det siste året, og det kan se ut som det fortsetter i 2022. Vis mer

Høyere oljepris, urolige børser

Oljeprisen som på nyåret har steget til det høyeste siden 2014, og det høyeste noensinne målt i kroner, har gitt solid støtte til kronen.

Men så har aksjemarkedene igjen falt med bekymringer rundt den kommende renteoppgangen i USA, som nå ventes å starte i mars.

Fallende risikoappetitt er som regel dårlig nytt for kronekursen, da det er en relativt liten valuta og investorer foretrekker sikrere investeringer som for eksempel dollar, når det stormer som verst.

Borgen Gjerde peker også på at bevegelsene i aksjemarkedene ser ut til å ramme kronekursen asymmetrisk, slik at fallende børser svekker kronen mer enn stigende aksjer styrker den.

– Utsiktene til fortsatt volatile aksjemarkeder dette året demper derfor utsiktene for kronen, skriver hun.

Kortlivet Norges Bank-effekt

Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 0,5 prosent forrige uke, og varslet samtidig at renten sannsynligvis heves videre til 0,75 prosent i mars.

Flere analytikere tolket signalene som litt på den haukete siden, altså i favør av høyere renter. Både DNB Markets og Nordea Markets var etter møtet styrket i sin tro på at sentralbanken vil levere totalt fire hevinger i år, én mer enn banken selv har i sin prognose fra desember.

Høyere renter er alt annet like et argument for sterkere krone.

Det er også ventet at oljeprisen vil holde seg nær nåværende høye nivåer, skiver DNB, som i tillegg ser en solid utvikling i norsk økonomi.

– Men ettersom de største sentralbankene i verden beveger seg mot en strammere pengepolitikk i år, vil aksjemarkedene fortsatt være mer volatile i år enn i fjor, skriver Borgen Gjerde, og tilføyer:

– Dette tyder på at til tross for et solid, fundamentalt bakteppe, vil kronen måtte overvinne noen sterke motvinder for å kunne styrke seg noe særlig mer i år.

DNB Markets tror også at den kommende renteoppgangen i USA vil styrke dollaren utover året.

Om 12 måneder venter meglerhuset at dollaren koster 9,03 kroner og euroen 10,20 kroner. Det er noen rundt fire øre svakere enn dagens notering.