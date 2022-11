Bred Wall Street-oppgang etter Powells tale

USA-børsene reagerte positivt på Fed-sjef Jerome Powells tale onsdag kveld. Nasdaq steg godt over 4 prosent.

– Vi vil holde samme kurs til jobben er unnagjort, sa sentralbanksjefen i USA under talen.

Slik så de toneangivende indeksene ved stenging onsdag:

Industritunge Dow Jones steg 2,17 prosent

Teknologidominerte Nasdaq endte opp 4,41 prosent

Den brede indeksen S & P 500 steg 3,08 prosent

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken omtaler utviklingen som «en solid markedsreaksjon».

Sentralbanksjefen talte

– Det er en vei til en myk, eller mykaktig, økonomisk landing, sier Powell.

Onsdag kveld norsk tid holdt USAs sentralbanksjef Jerome Powell en tale ved Brookings Institute om utsiktene for amerikansk økonomi og arbeidsmarkedet.

– Tiden for å moderere tempoet i renteøkningene kan komme allerede på desembermøtet, sier sentralbanksjefen.

Powell bekreftet onsdag at mindre renteøkninger er sannsynlig fremover og kan starte i alt desember.

De siste fire gangene har sentralbanken hevet renten med 0,75 prosentpoeng. I desember ventes Fed imidlertid å heve renten med 0,5 prosentpoeng.

Han advarte samtidig om at pengepolitikken sannsynligvis vil forbli restriktiv til vi får reelle tegn på en reduksjon i inflasjonen.

– Tiden for å moderere tempoet i renteøkningene kan komme allerede på desembermøtet, sier USAs sentralbanksjef Jerome Powell under en tale i Washington DC onsdag.

– Vi vil holde samme kurs til jobben er unnagjort, sier Fed-sjefen.

– Til tross for noen lovende utviklinger har vi en lang vei å gå med å gjenopprette prisstabilitet, legger sentralbanksjefen til.

«Beige book»

Onsdag kveld kom også den såkalte «Beige Book», en løypemelding om hvordan banken oppfatter den amerikanske økonomien nå.

«Beige book» ga mer bevis på økonomisk stagnasjon, karakteriserer vekst som “flat eller litt opp» fra oktoberrapporten, ifølge CNBC.

Bare fem av de tolv distriktene rapporterte om vekst, og de andre syv viste flat aktivitet eller "svak-til-middels" nedgang.

Renter og inflasjon ble sitert som motvind, med stigende usikkerhet og forhøyet pessimisme.

Kampen mot inflasjonen

USAs sentralbank har satt renten raskt opp det siste året for å få bukt med den skyhøye prisveksten i landet, og sentralbanksjef Jerome Powell har vært klar på at det å få ned inflasjonen er hovedprioriteten.

I oktober lå prisveksten i landet på 7,7 prosent, mens sentralbankens inflasjonsmål er to prosent.

Under onsdagens møte presiserte Powell at de «har en lang vei igjen for å oppnå prisstabilitet».

Spenning i forkant av talen

– Jeg er veldig spent. I den forrige talen Powell holdt ble han oppfattet som haukete hauketeBegrep som brukes for å omtale at rentene må være høye for å holde bukt med inflasjonen.. Hvis han er like tøff som forrige gang vil det bidra til å flytte rentene litt ut på rentekurven, sa Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea til E24 før talen.

I etterkant av forrige tale kom et referat av møtet som Olsen beskriver som «mykere, og som ga inntrykk av at det ikke var en så bred enighet i synet som Powell sto for».

– Det blir spennende å se om han opprettholder den tonen eller er mykere, sa Olsen.

– Det er ikke så ofte Powell er ute og taler, så det blir litt kakofoni. Det er ikke han som bestemmer, men han har en viktig stemme, la han til.

Økonomien vokste mer enn ved forrige estimat

Tidligere i dag har vi fått flere viktige makroøkonomiske tall fra landet.

Et nytt anslag på USAs BNP-tall viser at økonomien vokste med 2,9 prosent i tredje kvartal.

Det er en oppjustering fra forrige estimat, publisert i slutten av oktober. Da viste foreløpige tall en vekst på 2,6 prosent i tredje kvartal. Det var sterkere enn Bloombergs konsensusestimat på 2,4 prosent.

I andre kvartal krympet den amerikanske økonomien (målt etter BNP) med 0,6 prosent. Det var det andre kvartalet på rad med tilbakegang, og den amerikanske økonomen var dermed i en såkalt teknisk resesjon.

Nå har veksten altså vendt tilbake.

Svakere jobbvekst enn ventet

Antallet sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 127.000 personer i november, ifølge en undersøkelse foretatt av ADP Employer Services.

På forhånd var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 200.000 personer, ifølge Trading Economics.