SAS tapte 1,4 milliarder svenske kroner før skatt

Flyselskapet går på et nytt milliardtap i andre kvartal.

Anko van der Werff er administrerende direktør i SAS.

Saken oppdateres.

Det kriserammede flyselskapet SAS har torsdag morgen lagt frem rapporten for selskapets andre kvartal.

SAS har avvikende regnskapsår, slik at selskapets andre kvartal gjelder perioden fra og med februar 2023 til og med april 2023.

Resultat før skatt var på minus 1,4 milliarder svenske kroner, mot minus 1,6 milliarder svenske kroner på samme tid året før.

Driftsresultatet (ebit) falt til minus 986 millioner svenske kroner, fra minus 763 millioner svenske kroner året før.

Inntektene gikk opp til 8,9 milliarder svenske kroner, fra 7 milliarder svenske kroner ved samme tid året før.

Kontantbeholdningen ligger på 5,6 milliarder. Ved utgangen av mars i år hadde SAS 5,8 milliarder i kontanter og lignende. Pengene har rent ut siden oktober i fjor da selskapet hadde 8,65 milliarder i kassen.

Motvind fra valuta og drivstoff

Flyselskapet holder fast ved målet om inntekter på 40 milliarder i løpet av 2023. I 2026 venter selskapet en omsetning på 58 milliarder svenske kroner.

I en pressemelding skriver SAS at valutakurser og drivstoffpriser fortsetter å skape sterk motvind for selskapet.

– Vi er glade for å se at den samlede underliggende etterspørselen etter reiser var god i løpet av kvartalet, til tross for den økonomiske usikkerheten i samfunnet som helhet, skriver selskapet.

– Vi ser frem til en travel sommersesong.

Tapte i februar og mars

På forhånd var det kjent at SAS tapte 892 millioner svenske kroner i februar, og 400 millioner i mars. Det viste de månedlige oppdateringene fra selskapet.

Den månedlige rapporten ble lagt frem i forbindelse med SAS’ konkursbeskyttelsesprosess konkursbeskyttelsesprosessEn amerikansk rettsprosess der et kriserammet selskap i en periode er beskyttet mot at kreditorer slår det konkurs i USA. Flyselskapet søkte om konkursbeskyttelse (chapter 11) sommeren 2022.

Vil hente penger

SAS meldte i starten av april om at de ville starte prosessen med å hente inn friske midler til det rekonstruerte SAS.

Fristen for potensielle investorer til å komme med endelige bud er i midten av august. En domstol i USA godkjente nylig SAS’ plan for kapitalinnhenting.

– Kapitalinnhentingsprosessen er det det neste viktige steget i SAS Forward, sa SAS-sjef Anko van der Werff.

SAS Forward er spare- og restruktureringsplanen til flyselskapet lanserte februar i fjor, som blant annet innebærer kostnadskutt på 7,5 milliarder svenske kroner og innhenting av inntil 9,5 milliarder svenske kroner i ny kapital.