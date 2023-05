Saksøkes av Bank Norwegian for navneuenighet

Det er full klinsj mellom forbrukslånsbanken Bank Norwegian og flyselskapet Norwegian om bruk av navnet «Bank Norwegian». Nå saksøker banken flyselskapet.

Konsernsjef Geir Karlsen, Norwegian Air Shuttle.

Forbrukslånsbanken Bank Norwegian og det børsnoterte eierselskapet Norwegian Finans Holding ble etter en lengre tautrekking solgt til svenske Nordax Bank høsten 2021.

Det ga klingende mynt i kassen for eierne, som hovedaksjonær flyselskapet Norwegian, Folketrygdfondet og flygründerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise, med flere.

Bank Norwegian ble i november 2022 formelt fusjonert inn i Nordax-konsernet, og drives videre som en filial av Nordax med navnet i behold.

Filial

Bank Norwegian mener selskapet har rett til å endre merkenavnet til «Bank Norwegian, a part of Nordax Bank AB» eller «Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB», som man i henhold til norsk lov er pålagt å opplyse om.

Flyselskapet Norwegian eier rettighetene til Norwegian-navnet og mener at Bank Norwegian ikke har anledning til dette.

Nå saksøker Bank Norwegian flyselskapet for å få en rettslig avklaring, ifølge førstekvartalsrapporten til Nordax Bank, som ble lagt frem i morgentimene onsdag.

– Vi eier retten til å bruke foretaksnavnet Bank Norwegian, og mener at vi har samme rett til å markedsføre navnet vårt, sier Bank Norwegian-leder Merete Gillund til E24.

Nytilsatt leder av Bank Norwegian, Merete Gillund.

Hun legger til at Norwegian bestrider bankens rett til å oppfylle sin lovpålagte plikt til å opplyse om relasjonen til Nordax, og bestrider bankens eierskap til varemerket «Bank Norwegian».

– Flyselskapet mener også at de har rett til å lisensiere varemerket «Bank Norwegian» til andre banker. Etter lengre tids dialog ser vi ingen annen løsning enn å få en rettslig avklaring på uenigheten, sier Gillund.

– Kunne løst

Norwegian stiller seg uforstående til søksmålet.

– Vi er forundret over stevningen og mener dette er noe vi kunne ha løst på en vennlig måte, utenfor rettssystemet, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til E24, og fortsetter;

– Kort fortalt er vi uenige i at den svenske banken Nordax kan bruke vår merkevare slik de har gjort etter oppkjøpet, og vi har bedt dem endre på dette.

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

Han legger til at sammenblandingen av merkevaren Nordax Bank og Bank Norwegian ikke er tråd med avtalen om bruken av flyselskapets merkenavn, som Bank Norwegian betaler flyselskapet for bruken av.

Tuman understreker at uenigheten ikke berører flyselskapets bonusprogram «Reward» eller opptjening og bruk av såkalte «cashpoints».

Pålagt

Finanstilsynet krever at det kommer tydelig frem at Bank Norwegian er en filial av Nordax Bank i all kommunikasjon, også logo.

I henhold til norsk lov kan ikke en bank markedsføres under to navn. Det må derfor fremgå klart at Bank Norwegian er en del eller en filial av Nordax Bank i selskapets markedsføring.

– Vi vil jobbe parallelt med et redesign av vår merkevare som ivaretar våre forpliktelser i henhold til Finansforetaksloven og som distanserer banken tilstrekkelig fra flyselskapet, sier Gillund til E24.

Problemstillingen rundt markedsføringen er den samme som for Sbanken, som ble kjøpt opp av DNB i 2022, og som i dag markedsføres som et konsept under DNB-paraplyen.

Dette gjelder også Sparebanken Vests mobilbank-konsept Bulder Bank, som har utløst tilsvarende diskusjoner.

Bank Norwegian opplyser til E24 at cashpoints-programmet, der kunder tjener bonus ved kortbruk, foreløpig ikke påvirkes av søksmålet.

