Kronestyrkelsen etter rentemøtet er borte

Kronen har svekket seg igjen mot dollaren og euroen, og er nå svakere enn før Norges Bank slo til med en dobbel renteheving.

Den norske kronen styrket seg torsdag mot viktige valutaer som dollaren og euroen, i etterkant av rentehevingen fra Norges Bank.

Renten her til lands ble satt opp med 0,5 prosentpoeng til 3,75 prosent. På forhånd var økonomene delt om det kom til å bli nettopp en slik dobbel heving, eller om det ville bli en mer forsiktig renteheving.

Nå har hele kronestyrkelsen etter rentebeslutningen forduftet.

Euroen koster 11,73 kroner like etter kl. 7 fredag morgen. Rett før rentebeslutningen kom kostet euroen 11,69 kroner, mens kronekursen var rundt 11,53 på det sterkeste mot euroen i går.

Dollaren koster samtidig 10,73 kroner fredag morgen. Like før rentehevingen var kursen 10,64 kroner, mens dollaren kostet rundt 10,48 kroner da kronen var på sitt sterkeste torsdag.

Risikoen kan være redusert

Dane Cekov, valutastrateg i Nordea Markets, påpekte i går at den doble rentehevingen hjelper kronen fordi rentenivået kommer nærmere det man har i utlandet.

– Så får vi se om dette holder seg. Nå har vi fått en sterkere krone, men spørsmålet er hvor lenge det varer, sa Cekov til E24 torsdag.

Handelsbanken skriver i en morgenrapport at den nye rentebanen til Norges Bank vil bidra til å dempe nedsiderisikoen for den norske kronen i tiden fremover.

Høyere rente kan være bra for et lands valuta, fordi det er mer attraktivt for markedsaktører å eie valuta i land med høye renter. Norge har fremdeles lavere rente enn i USA, men har gått forbi eurosonen etter gårsdagens heving.

I forkant av rentehevingen mente Cekov at det var god grunn til å vente store svingninger i etterkant av gårsdagens rentebeslutning.

– Det kommer til å bli en berg-og-dalbane, sa valutastrategen til E24 på onsdag.

Økonomer sliter med å finne ut nøyaktig hvorfor kronen er historisk svak, men dette er de vanligste forklaringene: