Bitcoin stiger til høyeste nivå siden juni

Verdens største kryptovaluta, målt i markedsverdi, passerer 30.000 dollar for første gang siden juni.

En bitcoin-minibank fra en konferanse i Florida i 2022.

Kryptoentusiaster har fått mye å juble for den siste tiden. Etter en tøff vinter skyter prisen på den populære kryptovalutaen bitcoin fart.

Siden søndag har bitcoin-prisen steget over syv prosent.

– Nå som Bitcoin har truffet 30.000 dollar vil et hopp mot 35.000 dollar eller høyere være sannsynlig dersom prisen passerer 30.000 dollar-merket med overbevisning, sier administrerende partner i Bitcoin Opportunity Fund James Lavish, til CNBC.

Det tror han kan føre til at spekulanter som satser på at prisen faller vil måtte ta tap, og selge posisjonene sine, og heller satse på at prisen vil klatre. Konsekvensen kan være at prisen stiger ytterligere.

Verdien på bitcoin har steget betydelig den siste tiden, men det er fortsatt langt igjen til toppen fra november 2021

Prisen på bitcoin ligger på rundt 30.070 dollar ved 12-tiden tirsdag, ifølge CoinMarketCap. Dette er første gang siden juni i fjor at prisen passerer 30.000 dollar.

Ethereum, en annen stor kryptovaluta, har steget rundt fem prosent den siste uken. Prisen er oppe i 1.920 dollar i skrivende stund.

Om bitcoin Kryptovaluta er en form for digitale penger, men er i motsetning til vanlige valutaer (som kroner) ikke styrt av en sentralbank og koblet til en nasjonal økonomi.

Det finnes flere tusen forskjellige kryptovalutaer, der bitcoin er den største og mest kjente.

Bitcoin bygger på en idé om sikkerhet og frihet fra sentralbanker og andre myndigheter, null sensur og ingen mellommenn i pengetransaksjoner.

Bitcoin kom til verden i 2009 i kjølvannet av finanskrisen i 2008, og er til dels en reaksjon på konsekvensene av krisen som spredte seg fra finansnæringen i USA og som kostet verden tusenvis av milliarder.

Bitcoin har et tak på 21 millioner «mynter», som skal hindre inflasjon.

Kursen har svingt betydelig med en rekordpris for en bitcoin på 68.790 dollar fra november 2021.

Høyere renter og usikkerhet i markedene har tidligere gitt store fall i verdien. Vis mer

Bedre enn børs og gull

Kryptovalutaer har gjort det godt så langt i år. Siden nyttår har prisen på bitcoin steget over 80 prosent. Den nest største kryptovalutaen målt i markedsverdi, ethereum har steget rundt 60 prosent.

Det er en mye bedre utvikling enn aksjemarkedene.

I USA er teknologiindeksen Nasdaq opp mer enn 15 prosent, mens den bredere aksjeindeksen S&P 500 er opp rundt 7 prosent.

På Oslo Børs har Hovedindeksen kun steget 1,2 prosent

Gull har heller ikke holdt tritt med kryptovaluta. Prisen har steget med like under 10 prosent i det samme tidsrommet.

Kryptoaksjer stiger

Flere selskaper som er knyttet til kryptovaluta ser ut til å få en videre opptur på børs tirsdag etter at bitcoin har brutt 30.000-grensen.

Kryptobørsen Coinbase opp tre prosent i førhandelen på Wall Street i USA, etter en solid oppgang på 7,6 prosent i går.

Samtidig går det bra for Riot Platforms Marathon Digital og Microstrategy, som alle er opp mellom 3–4 prosent i førhandel. Alle disse aksjene hadde akkurat som Coinbase gode børsdager også i går.

Inflasjonstall kan gi «boost»

Onsdag kommer ferske inflasjonstall fra USA. Det er ventet at prisveksten i landet vil dempe seg fra seks prosent på årsbasis til 5,1 prosent. Det kan være godt nytt for bitcoin-prisen, tror Lavish.

Den amerikanske sentralbanken har satt opp renten en rekke ganger den siste tiden i et forsøk på å få inflasjonen ned mot målet på to prosent.

Dersom inflasjonen demper seg kan det være et argument for å bremse takten på rentehevingene.

– Det kan gi en «boost» til eiendeler som bitcoin, sier han.