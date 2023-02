Norwegian tapte 80 millioner kroner i fjerde kvartal

Flyselskapet tapte mindre enn analytikere hadde ventet.

Flyselskapet Norwegian har torsdag morgen lagt frem rapporten for fjorårets fjerde kvartal:

Resultatet før skatt ble på minus 80 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 117,4 millioner kroner på samme tid året før

Driftsresultatet (ebit) landet på minus 39,3 millioner kroner, mot minus 262,7 millioner kroner på samme tid året før

Driftsinntektene gikk opp til 4,97 milliarder kroner, fra 2,55 milliarder kroner ved det pandemipregede fjerde kvartalet i 2021

– For Norwegian var 2022 preget av sterk operasjonell drift i et år der luftfarten opplevde betydelige kapasitetsutfordringer på tvers av flyplassene i Europa, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian i en uttalelse.

I pluss for 2022

Flyselskaper taper som regel penger gjennom vintersesongen.

Ifølge Norwegians egne estimater ventet fem analytikere et driftsresultat (ebit) på minus 410 millioner kroner, mens driftsinntektene var ventet å komme inn på 4,56 milliarder kroner.

På bunnlinjen endte det med et netto tap på 118,9 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 111,8 millioner kroner på samme tid året før.

For hele 2022 hadde Norwegian et driftsresultat (ebit) på 1,5 milliarder kroner, mot minus 2,8 milliarder kroner året før.

Norwegian gikk ut av fjoråret med en kontantbeholdning på 7,8 milliarder kroner. Ved årsskiftet besto Norwegians flåte av 70 fly.

Selskapet forventer å ha en flåte på 81 fly i sommersesongen 2023.

Gjennom den nåværende vintersesongen vil Norwegian fortsette å redusere kapasiteten redusere kapasitetenNorwegian kan være fleksibel ved bruk av flyflåten ettersom det har leieavtaler av typen "power by the hour" som vil si at selskapet kun betaler for tiden flyene er i luften med inntil 30 prosent.

Dyrt drivstoff og en sterk dollar tynget flyselskapene i fjor, og Norwegian advarer om at dette kan komme til å prege resultatene i år.

Vil ta over Flyr-fly

Flyselskapet forsøker å redusere eksponeringen mot de høye drivstoffprisene, og har sikret totalt 25 prosent av anslått drivstofforbruk for året.

Forbrukernes etterspørsel etter flyreiser kan rammes av den høye inflasjonen og økende renter, men Norwegian omtaler nåværende bookingtrender som «oppmuntrende».

På Oslo Børs har Norwegian-aksjen falt nesten 14 prosent det siste året, mens de fleste analytikerne anbefaler kjøp.

Nordea-analytiker Hans-Erik Jacobsen har sagt at Flyr-konkursen er positiv for Norwegian og at den vil bedre inntjeningen på enkelte ruter.

Selskapet har meldt en intensjon om å ta over seks av flyene Flyr har fløyet etter at sistnevnte gikk konkurs for et par uker siden. Jacobsen i Nordea mener det er viktig at Norwegian får ta over de seks Boeing 737 Max 8-flyene.

Om Norwegian overtar disse flyene, kan det bidra til å bedre kapasiteten for sommersesongen og dermed motvirke negative effekter som følge av forsinkede flyleveranser fra Boeing.