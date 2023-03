Kraftig fall på Oslo Børs etter oljeprisfall og mer bankdrama

Oljeprisfallet tiltar og Hovedindeksen faller tungt. Frykten strømmer samtidig tilbake i den europeiske banksektoren, og barberer markedsverdien til Deutsche Bank.

Saken oppdateres.

Oslo Børs endte dagen med forsiktig nedgang etter rentehevingen fra Norges Bank torsdag, og nedturen fortsetter på ukens siste handelsdag.

Hovedindeksen er ned 3,04 prosent klokken 12.10.

66 av 68 aksjer på Hovedindeksen faller på samme tid.

De to som så langt holder seg på plussiden er Orkla (opp 0,46 prosent) og Tomra Systems (opp 0,93 prosent).

– Dette er resesjonssignal

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, er rask med å fastslå at dette skjer som en konsekvens av de siste ukers bankuro. Han mener stadig flere begynner å stille spørsmål ved bankenes struktur. Dermed oppstår kaos.

– Det har vært et økende fokus på dette. Når man setter opp renten så fort og så mye, vil det svi et sted. Da begynner man å lete etter strukturelle problemer i systemet. Nå er det Deutsche Bank som er utsatt. Vi advarte mot dette i forrige uke. Uroen er langt fra over. Dette er dramatisk, sier Jullum til E24.

– Dette er resesjonssignal, følger han opp.

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum.

– Lik i skapet

Jullum mener skepsisen vil vedvare og at problemet vil dukke opp igjen, og igjen fremover. Han mistenker at bankkollapsen i USA bare er de første sprekkene i isen.

– Når renten er så høy, blir mange nervøse. Hever man den så fort, får det konsekvenser for hele systemet. Europeiske myndigheter har forsikret at banksektoren er solid. Det samme sies i Norge og også i USA etter de siste ukers kollaps. Men det er nok lik i skapet etter så kraftig opplåning over lang tid, slår han fast.

Fornyet bankdrama

For nå knaker det på ny i den europeiske banksektoren.

Den tyske storbanken Deutsche Bank faller over 13 prosent på Frankfurt-børsen like etter klokken 12. Aksjen faller for tredje dag på rad og en femtedel av markedsverdien er barbert bort så langt denne måneden, ifølge CNBC.

Aksjefallet skjer etter at prisen på kredittapsforsikringer (credit default swaps, CDS) knyttet til banken skyter i været.

En høy pris på disse forsikringene kan indikere at sannsynligheten for at banken ikke kan betale tilbake gjelden sin med renter, øker.

Før den sveitsiske storbanken UBS kjøpte den kriserammede rivalen Credit Suisse steg prisen på nettopp disse forsikringene til rekordhøye nivåer.

– Renten har vært opp veldig mye på kort tid. «Business-ideen» med å låne opp kort og låne ut langt kommer under press, og det medfører tapsrisiko, sier sjeføkonom Jullum.

Over 400 mrd. forduftet fra Equinor siden toppen

Fra midnatt og frem til klokken 08.12 klatret oljeprisen, og et fat nordsjøolje ble på den tid handlet for like over 76 dollar.

Men så snudde det. Noen minutter over klokken 12 handles nordsjøolje for over tre dollar mindre til en pris på 72,4 dollar per fat.

De mest omsatte aksjene på Oslo Børs klokken 12:20 er disse:

Equinor er ned 3,7 prosent

Aker BP er ned 4,2 prosent

PGS faller 10,74 prosent

Yara faller 3,76 prosent

DNB er ned 3,31 prosent

Frontline faller 4,59

De største oljeaksjene på Oslo Børs fortsetter en fallende trend.

Equinor-aksjen har siden toppen i august i fjor, falt med over 30 prosent – tilsvarende en fall i markedsverdien på over 400 milliarder kroner fra toppen.

Aksjen handles til like under 280 kroner rundt klokken 12.20, som er det laveste siden starten av 2022.