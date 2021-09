Apple tapte viktig punkt i «Fortnite»-striden – aksjen faller kraftig

Teknologigiganten kan ikke lenger kreve at apputviklere bruker selskapets løsning for betalinger i apper.

Apple og spillutvikleren Epic Games har det siste året kranglet om betalinger i applikasjoner. Nå har en dommer erklært at Apple vinner på ni av ti punkter i den betente striden om spillet «Fortnite», ifølge flere amerikanske medier.

Det tiende og avgjørende punktet handlet om Apple kan kreve at appbetalinger skal gå gjennom teknologigantens systemer, eller om brukerne kan sendes til tjenestenes egne kjøpssider.

Tapet på dette punktet kan ta en stor bit av Apples App Store-inntekter. Ifølge analytikere har selskapet inntekter på over 20 milliarder dollar årlig, med en margin på over 75 prosent, skriver Bloomberg.

Det er ventet at Apple vil anke dommen.

Apple-aksjen faller mer enn tre prosent på Wall Street kort tid etter dommen ble kjent.

«I dag har retten bekreftet det vi visste hele tiden: App Store bryter ikke konkurranseloven. Som retten har anerkjent er ikke «suksess ulovlig». Apple møter konkurranse i alle segmenter hvor vi driver virksomhet og vi tror kundene bruker våre produkter og tjenester fordi de er verdens beste», skriver Apple i en uttalelse til E24.

I dag må alle betalinger i og for programmer på Apples telefoner og nettbrett gjøres gjennom Apples system. Den jobben tar de mellom 15 og 30 prosent av totalsummen for.

Skulle dommen bli stående kan app-utviklere sende brukere helt utenom Apples system for betaling og slik sitte igjen med mer av omsetningen selv.

Apple har nylig gjort mindre endringer i regelverket for å blant annet tillate medie-apper å linke fra App Store til eksterne nettsider for betaling og gjøre det mulig for utviklere å promotere alternative prisplaner og måter å betale, uten at Apple får en del av pengene, skriver Bloomberg.