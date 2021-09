DNB hever boliglånsrenten med inntil 0,25 prosentpoeng

Nå går startskuddet for høyere boliglånsrenter.

Norges Bank har varslet flere rentehevinger i årene som kommer, og da må du også ut med mer penger for boliglånet ditt. Vis mer

– Når Norges Bank nå hever styringsrenten, legger vi en historisk periode med nullrente bak oss. Vi går mot normalisering. Selv etter denne justeringen vil våre boliglånskunder fortsatt ha en svært lav rente, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB.

DNB øker altså renten på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng.

Nye renter gjelder fra 28. september for nye DNB-kunder, og fra 12. november for eksisterende kunder.

Alle kundene for får renteendring får informasjon i nettbanken eller i posten om hvordan justeringene påvirker dem, opplyser banken.

Anslår høyere renter fremover

Dette er den første banken som øker prisen på boliglån etter at Norges Bank torsdag hevet den rekordlave nullrenten til 0,25 prosent.

Når styringsrenten heves, følger bankene normalt sett etter med å heve boliglånsrentene.

Norges Bank anslår også at bankene øker renten i årene fremover.

«I 2024 anslår vi at boliglånsrentene vil være 3,1 prosent, litt høyere enn vi anslo i forrige rapport», skriver Norges Bank.

DNB først ute de siste gangene

Ved de siste to rentehevingene har DNB vært først ute, og da har ofte rentehevinger i andre banker fulgt raskt etterpå.

En renteøkning på 0,25 prosentpoeng koster 1.950 kroner i året etter skatt per million du har i lån, eller om lag 8.000 kroner for et lån på fire millioner, ifølge utregninger som sjeføkonom Christian Bjerknes i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) gjort.

Ekspertene påpeker imidlertid at man i mange tilfeller kan forhandle seg til bedre rentevilkår om man kontakter banken sin.

Noen få banker har garantert at de ikke vil sette opp renten med det første. Sbanken har lovet kundene å holde rentene uendret ut året.