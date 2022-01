Yara stanser innkjøp av kalium fra Hviterussland

Gjødselselskapet dropper kjøpene av kalium fra Hviterussland, men sier at selskapet vil fortsette å støtte fagforeninger i landet.

Konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara. Vis mer

Det opplyser Yara i en melding mandag.

Yara skriver at selskapet har jobbet for å «fremme menneskerettigheter og forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) for de ansatte i leverandørbedriften Belaruskali».

Sanksjoner mot Hviterussland har imidlertid gitt en «negativ effekt på leverandørkjeden», skriver Yara, som dermed «er tvunget til å gradvis avvikle innkjøp av kalium».

Avviklingen av kjøpene vil være fullført innen 1. april, melder Yara.

USA og Canada gikk sammen i desember om nye sanksjoner mot Hviterussland, noe Norge også har sluttet seg til, ifølge VG.

Vil fortsette HMS-samarbeid

– Konsekvensene av sanksjonene mot Hviterussland er at Yaras mulighet til å positivt påvirke sikkerheten og arbeidsforholdene til Belaruskalis arbeidere reduseres, sier Holsether i meldingen mandag.

– Vi har engasjert oss sterkt i dette arbeidet og derfor er denne

utviklingen skuffende. Yara opprettholder imidlertid ambisjonen om å fortsette samarbeidet med Belaruskali innen HMS som ble etablert i 2021, i tett samarbeid med den uavhengige fagforeningen i Belaruskali og i full overensstemmelse med gjeldende sanksjoner, sier han.

Yara skriver at selskapet har hatt dialog med både ledelsen i Belaruskali og fagforeninger, samtidig som det er innført et program for å styrke HMS i det hviterussiske selskapet.

Gjødselselskapet understreker også at det «overholder gjeldende lover og reguleringer», og at kjøpene av kalium «er i full overensstemmelse med gjeldende sanksjoner».

Yara oppgir at årsaken til avviklingen er at andre deler av verdikjeden stanser viktige tjenester for kaliumeksport.

Ba Yara bryte med Hviterussland

De siste årene har opposisjonen i Hviterussland flere ganger bedt Yara om å bryte samarbeidet med den hviterussiske kalium-leverandøren Belaruskali, som i 2020.

I desember 2020 ba Yara det hviterussiske selskapet om å ikke straffe arbeidere som streiker, og så sent som i forrige uke gikk landets eksilleder Svetlana Tikhanovskaja ut og ba Yara om å bryte med Belaruskali.

Svetlana Tikhanovskaja leder motstandskampen mot den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko fra sitt eksil i nabolandet Litauen, og var i august i Oslo der hun møtte Yara-sjef Svein Tore Holsether.

Holsether sa da at selskapet ville ta en beslutning om Yaras virksomhet i Hviterussland innen desember.