DNB-sjef savner klare svar etter oppkjøpsstans

DNB-sjef Kjerstin Braathen er skuffet over at Konkurransetilsynet stopper DNBs oppkjøp av Sbanken.

Konkurransetilsynet stopper DNBs oppkjøp av Sbanken, fordi de fremdeles mener at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

– Vi har lagt på bordet at vi ønsker å vite hva som skal til, uten å få klare svar. Gitt at fond er en så liten del har det vært en sterk vilje til å gjøre det som skal til, sier Kjerstin Braathen, konserndirektør i DNB.

Hun sier DNB har lagt flere alternativer på bordet, og vært tydelig på at banken ønsket dialog med Konkurransetilsynet om hvilke justeringer som skulle til.

DNB har blant annet har foreslått å selge store deler av fondsvirksomheten til en tredjepart, ifølge Braathen.

– Vi er skuffet, jeg kan ikke si noe annet. Det stoppes på grunnlag av konkurransetrykket i en liten del av virksomheten. Det som har vært diskutert er fond, mens 97 prosent er tradisjonell bankvirksomhet som ble klarert ut før sommeren, sier Braathen.

Braathen sier DNB er fundamentalt uenige i Konkurransetilsynets vurdering om at oppkjøpet vil svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

– Dette er et av markedene hvor vi opplever at det er størst konkurransetrykk. Det er flere nye aktører inn i markedet. Vi ser også fra markeder utenfor Norge at andre aktører konkurrere med suksess mot banker. Det kan håndteres digitalt, og inngangsbarrierene har gått ned.

– Vi opplever at Konkurransetilsynet ser bakover, ikke framover, sier Braathen.

– Konkurransetilsynets vedtak er endelig

DNB har overfor Konkurransetilsynet kommet med forslag til avhjelpende tiltak som involverte flere tredjeparter for å avhjelpe Konkurransetilsynets foreløpige bekymringer uttrykt i et tidligere varsel.

Tilsynet har vært bekymret for mulig redusert konkurranse i markedet for fondssparing. DNB har tidligere foreslått avhjelpende tiltak, men har ikke uttalt seg om hva de tiltakene innebar.

Konkurransedirektør Sørgard sier til E24 at han ikke kan gå inn på hvilke konkrete tiltak som er foreslått, da disse er forretningshemmeligheter.

– Det kom til tre forslag om tiltak, og vi har vurdert de grundig og vurdert at de ikke i tilstrekkelig grad fjerner vår bekymring for at konkurransen svekkes, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til E24.

Tilsynet trekker frem at markedet for sparing i fond er i sterk vekst, og stadig flere norske forbrukere etterspør slike produkter.

– DNB er allerede den største aktøren i markedet for sparing i fond, og kjøpet av Sbanken ville ført til at DNB fikk ene enda sterkere posisjon, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i konkurransetilsynet, i pressemeldingen.

– Konkurransetilsynets vedtak er endelig og markerer slutten på tilsynets saksbehandling, sier jurist og prosjektleder Katrine Amdam i konkurransetilsynet i pressemeldingen.

Bød mer enn 11 milliarder

Konkurransetilsynet har vært siste hinder i DNBs oppkjøp av Sbanken, etter at oppkjøpet ble godkjent av Finansdepartementet og Finanstilsynet i sommer.

Eksperter har tidligere uttalt at en mulighet har vært om banken kvittet seg med noe av fondsvirksomheten.

I april meldte DNB at de ønsket å kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner, men budet ble senere hevet til 11,6 milliarder. I juni ble det klart at banken hadde sikret seg mer enn 90 prosent av aksjene i Sbanken.

Oppkjøpsmeldingen fikk flere av Sbankens kunder til å rase, og flere organiserte seg for å forsøke å stoppe oppkjøpet.