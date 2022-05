Mowi deler ut over en milliard kroner i utbytte

Mowi nær dobler driftsresultatet etter et kvartal med rekordhøye laksepriser. Samtidig holdes slakteprognosen for 2022 uendret.

VERDENS STØRSTE: Lakseselskapet Mowi, som er verdens største oppdretter av atlantisk laks, presenterer resultater for første kvartal. Milliardæren John Fredriksen er største eier.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Mowi omsatte for 1,095 milliarder euro i første kvartal. Samtidig foreslås det å betale ut 1,95 kroner per aksje i utbytte, totalt rett over en milliard kroner.

På forhånd var det ventet at oppdretteren hadde inntekter på 1,09 milliarder euro (11,13 milliarder kroner) i kvartalet, opp fra 1,02 milliarder euro året før, ifølge Bloomberg.

– Det er svært gledelig å se at oppdrettsvirksomheten vår i Norge oppnådde rekordhøye priser og resultater i kvartalet. Det er også gledelig å se at virksomheten vår på vestkysten av Canada går stadig bedre og leverer solide resultater, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim.

Det operasjonelle driftsresultatet endte på 207 millioner euro i første kvartal, i tråd med en tidligere oppdatering, og opp fra 109 millioner euro på samme tid i 2021.

Totalt slaktet Mowi 96.600 tonn i kvartalet. I andre kvartal venter selskapet å slakte 99.000 tonn, og for hele 2022 er prognosen uendret på 460.000 tonn.

I løpet av de nærmeste få årene er målet fortsatt å komme opp i 500.000 tonn.

Sterkt inflasjonspress

Oppdrettskostnadene økte til 4,78 euro per kilo i kvartalet fra 4,62 euro i tredje kvartal. I andre kvartal venter Mowi at kostnadene vil øke med lavere volum, mens de vil falle igjen i andre halvår.

– Verdensøkonomien står for tiden overfor et sterkt inflasjonspress, men høye laksepriser har så langt mer enn veid opp for de økte kostnadene, skriver Mowi.

Lakseprisene nådde nye rekorder i alle markeder i løpet av kvartalet, drevet av et fall på 7 prosent i det globale tilbudet.

Etterspørselen ble også positivt påvirket av påsken og fortsatt bedring i takt med gjenåpningen etter pandemien.

– Totalt sett opplevde markedet begrensede forstyrrelser i forsyningskjeden på grunn av Ukraina-situasjonen, men det var noen logistiske utfordringer i forbindelse med redusert flyfraktkapasitet til asiatiske markeder.

Oppdretteren viser til Kontali Analyses forventninger om et fall på 1 prosent i det globale laksetilbudet i 2022, som under normale omstendigheter vil gi veldig god støtte til sterke laksepriser.

I tillegg har prisene på laks fremover i tid (fra Nasdaq) økt betydelig den siste tiden, og ligger nå på 8,0 euro per kilo om 12 måneder.

Preges av høyere råvarepriser

Gitt de høye råstoffprisene leverte Mowi Consumer Products også gode resultater i kvartalet, ifølge selskapet. Driftsresultatet for dette segmentet falt til 21,3 millioner euro i kvartalet fra 32,2 millioner på samme tid i fjor.

– Det er betryggende at Mowis videreforedlingsvirksomhet fortsetter å levere gode resultater til tross for de betydelig høyere råvareprisene. Dette viser verdien av Mowis integrerte verdikjede og organisasjonens arbeid over tid for økt produktivitet og lavere kostnader, sier Vindheim.

Mowi er den klart største lakseoppdretteren på Oslo Børs med en markedsverdi på nær 127 milliarder kroner, etter en oppgang på 17 prosent så langt i år.

Milliardæren John Fredriksen er hovedeier.