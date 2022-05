Havila Kystruten får ikke forsikre «Havila Capella»

Utenriksdepartementet har avslått søknaden om dispensasjon til å forsikre skipet. Selskapet avlyser nå seilas under en uke før avreise.

Havila Capella

Saken oppdateres ...

Det skriver rederiet i en pressemelding.

Havila Kystruten har finansiert sine fire nye skip gjennom et russisk selskap. De fikk først unntak fra Russland-sanksjonene fra Utenriksdepartementet, til å drive trafikk med «Havila Capella» i Norge.

Men sanksjonsfritaket på seks måneder gjaldt ikke forsikringer – der er det forsikringsselskapet som må søke – og som E24 tidligere har meldt ville ikke forsikringsselskapet Gard søke UD om dette.

Mandag kveld melder rederiet at Utenriksdepartementet har avslått deres søknad om å dispensasjon til å tegne forsikring – med begrunnelse i at det å kunne tegne forsikring i seg selv vil innebære at et formuesgode stilles til rådighet for den registrerte eier, som er listeført som sanksjonert også i Norge.

– Svært skuffende

– Dette er naturlig nok svært skuffende, og gjør at vi fortsatt har en uavklart situasjon for «Havila Capella». På bakgrunn av dette har vi ingen andre valg enn å kansellere «Havila Capellas» neste rundtur langs norskekysten, som skulle startet i Bergen 15. mai, sier administrerende direktør Bent Martini.

Rederiet, som har vunnet anbud på passasjertrafikk langs kysten, og dermed har blitt en konkurrent til Hurtigruten har finansiert byggingen av sin flåte gjennom leasingselskapet GTLK, som kontrolleres av den russiske stat – og som er rammet av sanksjoner fra både EU og Norge mot Russland.

Både Norge og EU har begrunnet sanksjonene mot GTLK med at selskapet «støtter finansielt og drar nytte av Russlands regjering, som er ansvarlig for annekteringen av Krim og destabiliseringen av Ukraina».

Havila uenig med UD

Martini forteller at Havila Kystruten stiller seg undrende til Utenriksdepartementets vurdering.

– Slik sanksjonene er satt opp, vil ikke en eventuell forsikringsutbetaling komme skipets registrerte eier til gode. Ved et totalhavari, er det andre parter som vil få forsikringsutbetalingen. Vi kan ikke gjøre annet enn å akseptere myndighetenes vurdering, men er uenige i beslutningen, sier han.

«Havila Capella» ligger i opplag i Bergen, noe skipet har gjort i vel en måned. Søsterskipet «Havila Castor» seiler som planlagt fra Bergen, tirsdag 10. mai kl. 20.30. Passasjerer som var booket på den neste rundturen får tilbud om å booke om sine billetter til en seiling med «Havila Castor», eller full refundering av sine billetter, heter det i mandagens melding.