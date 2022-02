Equinor jekker opp utbyttet

For 2022 er tilbakekjøpsprogrammet økt fra 1,2 milliarder dollar til inntil 5 milliarder dollar, tilsvarende 44 milliarder kroner.

Det vil bli gjennomført når oljeprisen er i eller over området 50 til 60 dollar per fat, og Equinors gjeldsgrad er innenfor målet på 15–30 prosent og dette støttes av råvareprisene.

Utbyttene, som utbetales hvert kvartal, har siden forrige kapitalmarkedsdag ligget på 0,18 dollar per aksje. Nå vil Equinor øke dette til 0,2 dollar per aksje for fjerde kvartal.