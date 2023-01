Aksjeras for Flyr etter kriseplan gikk i vasken

Kriserammede Flyr får hard medfart på Børsen, etter meldinger om at selskapet er i akutt pengenød.

Forrige uke avsluttet med oppgang på Oslo Børs, men mandag starter med nedgang.

Hovedindeksen åpner ned 0,54 prosent.

Oljeprisen har falt jevnt og trutt siden midnatt, og er ned 0,36 prosent.

Et fat nordsjøolje (brent spot) handles for 85,73 dollar fatet ved børsåpning, to dollar mindre enn ved børsstenging fredag.

Flyr vurderer drift

Én time før børsåpning kom meldinger om at det kriserammede flyselskapet Flyr ikke har lyktes med sin nye finansieringsplan.

Selskapet er med det i en alvorlig finansiell situasjon, og styret vil nå vurdere om det finnes alternativer for videre drift.

Finansieringsplanen som ble offentliggjort i november 2022 forutsatte en gitt kurs per aksje.

Aksjekursen har imidlertid over tid ligget under det som var nødvendig for å kunne gjennomføre planen.

– Selskapet har gjort sitt ytterste for å finne egenkapital, men hvis det ikke er mulig så havner selskapet i en alvorlig situasjon, sier Jan Petter Sissener til E24, som gjennom sitt fond er største aksjonær i Flyr.

Aksjen er automatisk handelsstanset fra start, men ble åpnet etter fire minutts handel.

Aksjen raser 76,81 prosent fra start.

Slik ser det ut for de mest omsatte aksjene like etter åpning:

Equinor er ned 1,20 prosent

Aker BP er ned 1,14 prosent

Solstad Offshore stiger 6,64 prosent

Norwegian stiger 2,46 prosent

Salmar stiger 1,55 prosent

Golden Ocean stiger 3,18 prosent

Nedjusterer sine forventninger til lakseskatten

DNB Markets nedjusterer sine forutsetninger for grunnrenteskatten på laks til 15 prosent, fra tidligere 40 prosent.

Det skjer, ifølge meglerhuset, som følge av at sentrale politikere har indikert en lavere skatt enn ventet.

– Det endelige skatteforslaget vil ikke bli lagt frem før enda et par måneder, men markedet bør begynne å ta hensyn til den forventede reduksjonen i kommende uker. Med høyere estimater ser vi ytterligere oppsidepotensial i de fleste navn, skriver DNB Markets i en oppdatering mandag.

Meglerhuset har høynet estimatet for resultat per aksje i 2023–2025 betydelig, og gjentar sitt positive syn på sektoren.

Mowi får nytt kursmål på 210 kroner per aksje, opp fra 195 kroner

Salmar får nytt kursmål på 550 kroner per aksje, opp fra 440 kroner

Lerøy Seafood går opp til 75 kroner per aksje, fra 65 kroner

Grieg Seafood går opp til 115 kroner per aksje, fra 92 kroner

Bakkafrost står på hold, med en kurs på 600 kroner per aksje

Austevoll får nytt kursmål på 130 kroner per aksje, opp fra 117 kroner

Også Barcleys høyner sine kursmål på Mowi, Salmar og Lerøy, ifølge Reuters.

Mowi får et nytt kursmål på 195 kroner per aksje, opp fra 167 kroner. Salmar settes til 420 kroner per aksje, opp fra 339 kroner, mens Lerøy får et kursmål på 52 kroner per aksje, opp fra 44 kroner.

Det har også kommet andre kursmålsoppdateringer mandag: