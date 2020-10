Telenor jekker opp egne prognoser: Tror driftsresultatet vil vokse i 2020 likevel

Etter en kraftig kundevekst i fjor har coronapandemien og andre forhold bidratt til at nesten seks millioner Telenor-kunder har forsvunnet så langt i år. Til tross for lavere inntekter tror telegiganten på økte resultater i 2020.

Konsernsjef Sigve Brekke Vis mer byoutline Ingar Storfjell

Publisert: Oppdatert: 21. oktober 2020 09:11 , Publisert: 21. oktober 2020 07:04

Saken oppdateres ...

Selv om telekom er en av de bransjene som er minst rammet av corona, og som samfunnet er mest avhengig av, har ikke bransjen unngått å merke pandemien.

I tillegg til at reiseaktiviteten har falt dramatisk og fakturering for utenlandsbruk (roaming) har falt, har også kansellerte sportsarrangementer og nedstengte samfunn gjort at sportspakker på TV eller simkort i butikker har forblitt usolgt.

Telenor mistet 2,1 millioner mobilkunder samlet sett i tredje kvartal, mot en oppgang på 5,2 millioner på samme tid i fjor.

Det viser selskapets ferske kvartalsrapport, som kommer dagen etter at det ble kjent at selskapet selger hovedkontoret på Fornebu for 5,0 milliarder, med en gevinst på 1,3 milliarder.

I fjor økte antallet mobilkunder i Telenor-konsernet med 12 millioner. Så langt i år har Telenor mistet 5,7 millioner kunder og sitter igjen med 180,3 millioner.

Konsernsjef Sigve Brekke sier han er «spesielt fornøyd» med kundeveksten Telenor har opplevd i Finland, Danmark og Sverige, og trekker også frem veksten i Pakistan og Bangladesh. Men han påpeker også:

– Vi ser fortsatt effekten av COVID-19 på våre operasjoner, hovedsakelig i Thailand og Malaysia. I Thailand fortsetter inntektsbortfallet fra redusert turisme, mens vi i Malaysia opplever økt konkurranse. I Myanmar påvirkes kundebasen av den pågående ID-registreringen tilknyttet SIM-kort, sier Brekke.

Kundesvingningene i Asia er flere steder betydelige:

I Malaysia økte man antallet kunder med 57.000, mens man i Bangladesh økte med hele 3,1 millioner (mot 388.000 for ett år siden) og i Pakistan økte med 1,1 millioner (mot 541.000 for ett år siden).

Mens det forsvant ut 107.000 kunder i Thailand, forsvant det hele 6,3 millioner i Myanmar. Landet som er det nyeste markedet i Asia i Telenor-familien har nå 17,2 millioner kunder. I sommer var det Myanmar som skilte seg ut med vekst, mens det var fall i mange av de andre asiatiske landene.

Årsaken til det store fallet er at myndighetene krever re-registrering av simkort i landet. På toppen av dette har myndighetene igjen fjernet de lovregulerte minsteprisene i landet, denne gang frem til mars 2021.

«Den underliggende etterspørselen etter telekommunikasjonstjenester er likevel voksende og støttet Telenor Myanmars vekst på seks prosent i trafikk- og abonnementsinntekter i kvartalet», skriver Telenor.

Kuttet kostnader

Telenor har gjennom året måttet endre på sine prognoser i både mars og i sommer. I regnskapet for tredje kvartal gjør telegiganten nå en ny endring og jekker opp resultatforventningen.

Selskapet tror fortsatt inntektene vil falle noe, men tror samtidig de skal klare å få til en vekst i justert driftsresultat (EBITDA, justert for oppkjøp og salg) likevel.

– Resultatene for tredje kvartal viser styrken i Telenors driftsmodell. Den har gitt oss fleksibilitet og muliggjort driften av samfunnskritiske tjenester i alle våre virksomheter gjennom en usikker tid. Kvartalets resultat påvirkes positivt av akselerert digitalisering og den økte moderniseringstakten i organisasjonen, sier konsernsjef Sigve Brekke i en børsmelding.

Mindre utenlandsbruk og lavere salg i Asia bidro til at den underliggende omsetningen falt 2,3 prosent mot tredje kvartal i fjor.

Trafikk- og abonnementsinntektene falt underliggende med 2,0 prosent. Her var det særlig Sverige og Thailand som trakk ned.

Samtidig bidro et kutt i driftskostnadene på 8,0 prosent til en underliggende vekst i brutto driftsresultat (EBITDA) på 3,6 prosent.

I kroner og øre er det Thailand (205 millioner), Norge (118 millioner) og andre poster som bidrar mest til reduserte kostnader.

Slik ser nøkkeltallene til Telenor ut (målt mot tredje kvartal 2019:

Omsetningen steg fra 28,4 til 30,0 milliarder kroner

Trafikk- og abonnementsinntekter steg fra 21,7 til 22,9 milliarder

Justert resultat (EBITDA før oppkjøp) steg fra 13,1 til 14,6 milliarder

Resultat etter skatt økte fra −679 millioner til 4,5 milliarder kroner, når man har trukket fra medeiernes andel av resultatet i de ulike Telenor-selskapene

Den kraftige forbedringen på bunnlinjen på totalt 5,2 milliarder skyldes en forbedring i driftsresultatet på 1,5 milliarder, en gevinst på 500 millioner fra et eiendomssalg i september og en oppjustert salgsgevinst på 701 search, samt 700 millioner i valutagevinst og lavere skatt.

Ser man på analytikernes forventninger viser de at analytikerne traff omtrent som forventet. Ifølge konsensusestimater fra InFront var det ventet en omsetning på 30,3 milliarder og en EBITDA på 14,0 milliarder. Resultat etter skatt var ventet å komme på 3,9 milliarder, altså et stykke under fasit.

Her er Telenors oppdaterte prognoser for 2020

Telenor anslo opprinnelig en såkalt organisk vekst i abonnements- og trafikkinntekter (egen vekst justert for oppkjøp og salg) på mellom null og to prosent i 2020. Deretter ble det endret til at man venter «lavere» inntekter enn i fjor. I sommer ble dette endret til at man venter «et lavt ensifret fall». Denne prognosen står fortsatt .

Selskapet anslo i tillegg en organisk vekst i brutto driftsresultat (EBITDA, justert for oppkjøp og salg) på to til fire prosent, drevet av moderniseringstiltak. Dette ble justert til en «lavere EBITDA-vekst enn tidligere indikert». I sommer justerte Telenor dette til «en stabil organisk EBITDA», men nå oppjusteres dette til «en lav ensifret EBITDA-vekst» .

Til sist ventet Telenor et investeringsnivå, ikke medregnet utgifter til lisenser og spektrum, på 15 prosent av inntektene i 2020. Dette ble nedjustert i mars til «rundt 13 prosent» og endres ikke. Ettersom omsetningen er ventet å falle vil investeringene i kroner og øre også bli mindre.

Telenor investerte i tredje kvartal 3,67 milliarder kroner (før lisensutgifter), noe som er marginalt ned fra samme periode i fjor.

