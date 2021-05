Norges første strøm-influenser: – Vi tapper Fjordkraft og Norgesenergi for millioner

Mathias Nilsson hjelper tusenvis av nordmenn med å kutte strømregningen. - Mange aktører er blitt for kyniske, og nå kommer konsekvensen, sier den tidligere strømselgeren.

STRØMKRIGER: Mathias Nilsson sparer tusenvis av kroner i året på å utnytte strømselskapenes lokketilbud. Vis mer byoutline Privat

– Folk kaller meg bare Dr. Strøm. Jeg er Norges første strøm-influenser, sier Mathias Nilsson.

Han driver Facebook-gruppen Prismatch Strøm, som har nådd 7.500 medlemmer i Norge.

På gruppen deles informasjon om hvordan kunder hos Fjordkraft og Norgesenergi kan benytte selskapenes prismatch-garanti til å skaffe seg gratis strøm - og til og med få betalt for å bruke den.

Årsaken er at mindre og aggressive konkurrenter tilbyr lukrative lokketilbud med negativ margin, som Fjordkraft og Norgesenergi dermed blir nødt til å matche til egne kunder som spør.

Ifølge Nilssons anslag, som han selv beskriver som konservativt, oppnår medlemmene av gruppen hans en månedlig besparelse på strømregningen på rundt 500 kroner i snitt.

Beløpet inkluderer ikke bare strøm, men også kutt av det han beskriver som «tullegebyrer» og unødvendige prissikringsavtaler.

Fordelt på rundt 3.500 Fjordkraft-kunder i gruppen innebærer det nær 18 millioner kroner i årlige tapte inntekter for selskapet, og et tilsvarende beløp for Norgesenergi.

– Vi tapper dem for millioner, og dette fortsetter bare å vokse. Gruppen får rundt 100 nye medlemmer hver dag, sier Nilsson.

Marginer i fritt fall

Det har vært et tøft siste halvår for Fjordkraft, Norges største strømleverandør, med en aksjekurs som er nær halvert fra toppen i fjor høst.

E24 skrev nylig om det kraftige fallet i strømgigantens påslag per kunde, det vil si hvor mye som tas betalt for strømmen utover hva den koster å kjøpe inn fra kraftprodusentene.

Etter å ha nådd rekordhøye 14,5 øre per kilowattime i tredje kvartal 2020, falt påslaget til 11 øre i første kvartal i år, det laveste siden utgangen av 2018.

– Jeg er ikke i tvil om at Prismatch Strøm og våre medlemmer har bidratt til at Fjordkrafts marginer faller, sier Nilsson, som selv har bakgrunn som strømselger i Fjordkraft, Norgesenergi og Ishavskraft.

– Jeg er en skikkelig strømnerd, og har sikkert lest rundt 200.000 strømfakturaer. Det er kjempegøy å drive med dette, for folk blir så glade for hjelpen de får og pengene de sparer, sier Nilsson.

Som regel er han nødt til å gjenta prismatch-øvelsen ved slutten av hver måned, men beskriver det som fort gjort, og innsatsen verdt.

– Nå bruker jeg rundt 20.000 kroner i året på strøm, men det er nesten bare nettleie, som man ikke får gjort noe med. Hvis jeg ikke hadde brukt prismatch aktivt og unngått unødvendige gebyrer, hadde jeg nok vært oppe i rundt 40.000 kroner per år, sier Nilsson.

Han kaller Prismatch Strøm for en «selvhjelpsgruppe». Nå er han i gang med å utvikle en app som skal gi brukerne varsling når det er på tide å prute hos strømselskapet igjen.

– Mange nye medlemmer kommer til oss fordi de føler seg lurt, og derfor blir de også helt euforiske når de får det til, for det gir dem mestringsfølelse. For mange familier betyr det tusenvis av kroner spart, som de heller kan bruke på å ta med barna til Tusenfryd i sommer, sier Nilsson.

– Folk må ta ansvar selv

Strømbransjen har det siste året fått massiv kritikk av Forbrukerrådet, som anklager flere selskaper for å regelrett lure kundene sine.

Strøm er strøm, så konkurransen om nye kunder er knallhard og foregår nærmest utelukkende på pris.

Flere selskaper får nye kunder inn på avtaler som i utgangspunktet er tapsbringende, med en strategi om å føre dem over på dyrere avtaler når kampanjeperioden utløper.

Praksisen er dratt så langt at flere aktører tilbyr strøm med negativt påslag, og dermed subsidierer kundens strømforbruk den første måneden.

Forbrukertilsynet har nå pålagt bransjen å varsle sine kunder tydeligere om påfølgende prisendringer. Men Nilsson ser ingen grunn til å klandre selskapene.

– Dette handler om at folk må ta ansvar for sin egen strømregning, for bransjen kommer ikke til å gjøre det for oss. Strøm er et lavinteresseprodukt, det må endre seg. Mitt mål er at strøm er noe familien prater om rundt kjøkkenbordet, sier Nilsson.

– Hvor lenge tror du Fjordkraft og Norgesenergi lar dere holde på på denne måten?

– Lenge, for de tør ikke fjerne denne ordningen. Fjordkraft har en synkende aksjekurs, og hvis de hadde kuttet ut prismatch hadde de mistet kunder til Norgesenergi. Det blir som å velge mellom pest eller kolera, sier Nilsson.

Han tror strømbransjen har nådd sitt «Kodak moment», en referanse til hvordan filmprodusenten Kodak ikke klarte å håndtere overgangen til digitale foto.

– Du kan ikke bare fortsette å overlesse folk med unødvendige gebyrer når de begynner å bli bevisste på egen strømregning. Mange aktører har vært for kyniske, og nå kommer konsekvensen.

– Fører ikke til sunn drift

Både Fjordkraft og Norgesenergi er blitt forelagt utspillene fra Nilsson.

Kommunikasjonsrådgiver Jon V. Eikeland i Fjordkraft viser til at informasjonen om deres prismatch på strøm ligger lett tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

– Vi har også markedsført prismatch bredt, for eksempel gjennom TV-reklamer og digitale annonser, sier Eikeland.

MATCHER MINUSPÅSLAG ÉN GANG: Fjordkraft, her ved kommunikasjonsrådgiver Jon V. Eikeland. Vis mer byoutline Fjordkraft

Han understreker at Fjordkraft ikke tilbyr strømavtaler med negativt påslag.

– Lokketilbudene med negativ margin som det refereres til, er typisk tidsbegrensede introduksjons- eller kampanjetilbud fra konkurrenter. Disse prismatcher vi én gang, sier Eikeland.

Markeds- og kommunikasjonssjef Geir Arne Gundersen i Norgesenergi viser til at at prismatch «skal trygge kundene på at de alltid har en god strømavtale hos oss».

– FØRER IKKE TIL SUNN DRIFT: Norgesenergi tilbyr ikke lenger minuspåslag for strøm, ifølge selskapets markeds- og kommunikasjonssjef Geir Arne Gundersen. Vis mer byoutline Norgesenergi

– Vi vet at det er flere i vår bransje som opererer med minuspåslag på enkelte av sine kampanjetilbud, og vi har selv gjort det. Men det sier seg selv at det over tid ikke vil føre til sunn drift for selskaper over tid, og er det noe vi vet så er det at de mange selskapene i Norge bidrar til sunn og god konkurranse på det norske markedet, sier Gundersen.

Han viser til at Norge i snitt har Europas laveste strømpris.

– Dessverre er det slik at det er nettleie og statlige avgifter utgjør en altfor stor andel av strømregningen og bidrar kraftig til at den er høyere enn den burde være for norske strømkunder, sier Gundersen.

Han erkjenner at kritikken fra Forbrukerrådet har rammet en hel bransje, og at Norgesenergi er en del av den.

– Vi anerkjenner at det ikke alltid er like lett å forstå markedet eller strømavtalene. Slik burde det ikke være, og det er også derfor vi nå i tiden fremover vil ta ganske store grep for å redusere antall avtaler og gjøre dem enklere å forstå. Vi mener det er mer i tråd med hva kundene etterspør, og det er helt naturlig for oss å lytte til deres behov og ønsker, sier Gundersen.