Scana med sterkt kvartal

Scana ASA fikk et resultat før skatt på 15 millioner kroner i tredje kvartal. Det er 50 prosent opp sammenlignet med samme periode i fjor.

Scana ASA fikk et resultat før skatt på 15 millioner kroner i tredje kvartal. Det er 50 prosent opp sammenlignet med samme periode i fjor. Vis mer byoutline Scana

Publisert: Publisert: 30. oktober 2020 11:37

I en pressemelding fra Scana heter det: «De finansielle resultatene for Scana i tredje kvartal er sterke til tross for redusert omsetning med bakgrunn i Covid-19 og redusert oljepris. Kvartalet viser at grepene som er tatt på kostnadssiden får ønsket effekt og at det er god prosjektgjennomføring i porteføljeselskapene.»

Inntekter: 65 millioner

Samlede inntekter for kvartalet var på 65 millioner kroner, noe som er en reduksjon på 28 prosent målt mot tredje kvartal i fjor. Resultat før skatt var på 15 millioner kroner, noe som er en forbedring på 50 prosent fra tredje kvartal i 2019.

«Den viktigste årsaken til marginforbedringen er Seasystems som har sluttført større prosjekter og løst opp risikoavsetninger», heter det i pressemeldingen.

Ved utgangen av kvartalet var ordrereserven på 304 millioner kroner, noe som er 51 prosent høyere enn tredje kvartal i fjor.

«Økningen i ordrereserven tilskrives i hovedsak en betydelig kontrakt på forankringsutstyr til to flytende lagringsenheter for LNG. Ordreboken gir god visibilitet for kommende kvartaler og inneholder strategisk viktig prosjekt innenfor havvind.»

«Covid-19 og lav oljepris påvirker selskapets markeder spesielt på nybygg der man ser at prosjekter skyves ut i tid, men administrerende direktør Styrk Bekkenes er veldig tilfreds med at selskapene leverer gode resultater i disse krevende tider og har klart å bygge en god ordrebok og sikret viktige kontrakter i kvartalet. Ny finansieringsavtale som kom på plass i oktober gir et godt fundament for å understøtte videre vekst», skriver selskapet videre i meldingen.

Sindre Ertvaag er daglig leder i Camar. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Ertvaag største eier

Det er Ertvaag-familien, gjennom selskapet Camar, som er største eier i Scana med sine 21,7 prosent. I Camars årsregnskap for 2019 kommer det fram at de kjøpte aksjeposten i Scana for 231 millioner kroner i 2013. Ved inngangen til 2020 hadde aksjene en markedsverdi på 19 millioner kroner.

– Dette er veldig gammelt nytt nå. Tapet ble tatt for flere år siden og har ikke påvirkning på 2019, men kostnaden henger selvsagt med oss i regnskapet som en påminnelse. Scana har fått ryddet mye de siste årene og med ny leder og ny strategi håper vi på bedre tider, sa daglig leder i Camar, Sindre Ertvaag, til Aftenbladet i august.

Scana ASA er morselskap for en gruppering av utstyrs- og serviceleverandører til maritim industri. Selskapet er notert på Oslo børs.

Her kan du lese mer om Oljepris Scana LNG