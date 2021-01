Norwegians redningsplan kan tyvedoble antallet aksjer

Flyselskapet legger opp til drastiske grep for å unngå konkurs. Dagens aksjonærer kan enda en gang bli sittende igjen med smuler.

SLÅSS FOR Å OVERLEVE: Norwegian tar drastiske grep for å unngå konkurs. Her arkivbilde av en Boeing 737 tilhørende Norwegian. Vis mer byoutline JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Norwegians oppdaterte redningsplan viser blant annet at langdistanseflyene skal bort og gjelden kuttes enda mer.

Planen gir også nye detaljer om pengene flyselskapet vil be investorene om å stille opp med.

Gjennom salg av nye aksjer og en såkalt evigvarende obligasjon ønsker Norwegian å hente mellom fire og fem milliarder kroner. Planen viser også hva dagens aksjonærer, for det meste småsparere, kan bli sittende igjen med.

Som ved den forrige redningsaksjonen i vår ligger det an til at Norwegian vil trykke opp en mengde nye aksjer, som igjen vil bety en stor utvanning av dagens eiere, altså at eierandelen deres blir betydelig redusert.

Hør dagsfersk episode av E24-podden, om Norwegians beslutning om å kvitte seg med Dreamlineren.

Norwegians plan Redusere gjelden ned til 20 milliarder kroner

Hente mellom 4 og 5 milliarder i frisk kapital

Sitte med mellom 4 og 5 milliarder i kontanter etter restruktureringen

Droppe langdistansesatsingen og satse på ruter i Norden og Europa

Redusere kortdistanseflåten ned til maksimalt 50 fly av typen Boeing 737

Levere et positivt brutto driftsresultat (EBITDA) i 2021 etter restruktureringen, basert på nåværende prognoser om pandemien og flytrafikken Vis mer vg-expand-down

Les på E24+ Norwegians plan verdsetter aksjen til 8 kroner, pluss en liten rettighet

Kan tyvedoble antall aksjer

Dagens aksjonærer blir sittende med en eierandel på rundt fem prosent av Norwegian etter refinansieringen, men de får i tillegg muligheten til å kjøpe flere aksjer, ifølge planen.

Det skjer ved at de får såkalte tegningsretter, som de enten kan selge eller bruke til å delta i en fortrinnsrettsemisjon på 400 millioner kroner, altså kjøpe aksjer.

Hvis man tar utgangspunkt i antallet aksjer i dag på 39,75 millioner, og at dette skal utgjøre fem prosent eierandel, legger planen opp til at Norwegian trykker opp rundt 755 millioner nye aksjer.

Det vil i så fall gi et nytt antall på til sammen rundt 795 millioner aksjer, en tyvedobling fra dagens aksjeantall.

– Det er dessverre alltid sånn at aksjonærene er først i rekken til å ta tap, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til E24.

Mange tusen småsparere som handler gjennom Nordnet har kjøpt Norwegian-aksjen, og utgjør en stor andel av eierne.

Les også Norwegian presenterer oppdaterte planer: Vil legge ned langdistanse og fokusere på Norden

Les også Langdistanse-selskaper blir slått konkurs: 2.000 Norwegian-ansatte rammes

Mesteparten av selskapet vil være eid av dem som tilfører ny kapital. Ifølge planen blir investorene som skal skyte inn mellom fire og fem milliarder kroner, sittende med rundt 70 prosent av Norwegian.

I en pressemelding skriver selskapet at det «har mottatt konkret interesse for deltagelse i emisjonen».

De siste 25 prosent vil være eid av kreditorer som gjør om gjeld til aksjer. Dette punktet har riktignok noen forutsetninger, deriblant en full konvertering fra disse kreditorene.

Nordnets investeringsøkonom Mads Johannesen Vis mer byoutline Nordnet

Kjemper for å overleve

– Det gikk den veien det måtte gå. Man ser at de nå vil satse på nordiske lønnsomme ruter. Det lå litt i kortene etter konkursbeskyttelsen. De må gjøre det de kan for å skrape sammen penger, sier Johannesen.

Les også Næringsdepartementet vurderer ny Norwegian-søknad

Norwegian tar grepene for å overleve etter at passasjertallet har sviktet som følge av reiserestriksjonene under pandemien – en krise som rammer hele luftfarten.

Flyselskapet har fått innvilget konkursbeskyttelse i flere land. Det gir pusterom til å finne en redningsplan, men er ingen garanti mot at selskapet unngår konkurs.

Planen som er lagt frem torsdag skaper ifølge selskapet et rammeverk som «potensielt kan gjøre det mulig for selskapet å forlate» den irske konkursbeskyttelsen innen utgangen av mars.