Oslo Børs faller fra start: – Nå har «syretesten» startet

Renteoppgang på den amerikanske tiåringen, oljeprisfall og store utslag på Asia-børsene i morgentimene fører til nedgang fra start på Børsen.

Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres ...

«Verdens viktigste rente» har steget til det høyeste nivået på over et år. Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank forklarer at dersom dette fortsetter kan det hende at flere investorer må selge seg ut av markedet, som kan bidra til en negativ spiral.

Oslo Børs faller mer enn to prosent like etter åpning, til 1.006,81 poeng.

Han sier den store etterspørselen etter teknologi og grønne aksjer har skapt en slags «perfekt storm» for nedgang i vekstaksjer.

Vekst- og verdiaksjer Vekstaksjer er aksjer som prises høyt i forhold til inntjening fordi aksjonærene forventer fremtidig vekst.

Verdiaksjer er aksjer til selskap som har høy inntjening sammenlignet med aksjeprisen. Vis mer vg-expand-down

– Det er mange som ikke vil vente på signaler fra sentralbanker om pengepolitikken fremover og selger seg ut nå, det fører til en markant tilbakegang for vekstaksjene.

Lie sier videre at oljeprisen holder seg relativt sterk på 66 dollar, og forklarer at dersom kursfall i obligasjonsmarkedet og vekstaksjer gir store nok tap for enkelte investorer kan det hende de må selge seg ned også i verdiaksjer.

– Nå har «syretesten» startet, og den vil nok vare de neste handelsdagene, sier Lie, og legger til:

– Dersom renteoppgangen fortsetter og verdiaksjer også faller, risikerer vi å utløse en negativ spiral som kan føre til vedvarende turbulens.

Den lave renten på tiårige statsobligasjoner fører til at aksjer gir mindre avkastning enn obligasjoner. Når renteinvesteringer er regnet som mindre risikabelt enn aksjeinvesteringer, har vi å gjøre med reell konkurranse for aksjemarkedet, påpeker eksperter.

– Står på feil fot

Så langt i år er Oslo Børs børsvinneren i Europa. Lie trekker frem at verdiaksjene fortsetter å gjøre det bra. Han sier det tyder på at risikoviljen ikke har falt helt bort, men at investorer heller er litt selektive i hvilke aksjer de ønsker å investere i.

– Det er en hårfin balansegang her. Dersom vi får en negativ reaksjon er det mange investorer som står på feil fot. Det er fordi mange forventer at markedsplassen «emerging markets» er den aktivaplassen som vil være best gjennom 2021, sier Lie, og legger til:

– Det kan utløse ytterligere risikoaversjon i markedet om det skjer.

Danske Bank tror imidlertid ikke det vil skje, fordi renteoppgangen enda ikke er så stor at det fører til negative økonomiske ringvirkninger.

– Det som har vært det positive perspektivet hele tiden er utrullingen av vaksiner. Vi har aldri vært nærmere slutten på pandemien enn nå, og står svært nær det som kan bli en sterk vekst. Det forandres ikke selv om tiåringen står i 1,5 prosent, som fortsatt er et lavt rentenivå, understreker Lie.

Norwegian-resultat

I morgentimene har blant annet Norwegian lagt frem kvartalsrapport for fjerde kvartal. Selskapet har skrevet ned flyverdier for 12,8 milliarder kroner, etter at de dro i håndbrekket og kuttet antallet fly og avganger.

Aksjen faller 5,76 prosent fra start etter resultatet.

– 2020 var et eksepsjonelt krevende år for hele luftfarten og for Norwegian. Resultatet for fjerde kvartal er ikke overraskende i lys av dette, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i en uttalelse.

Også Kongsberg Automotive og Endùr har lagt frem resultater.

Den lave renten på tiårige statsobligasjoner fører til at aksjer gir mindre avkastning enn obligasjoner. Når renteinvesteringer er regnet som mindre risikabelt enn aksjeinvesteringer, har vi å gjøre med reell konkurranse for aksjemarkedet, påpeker eksperter.

På Børsen stiger også nykomlingen Rana Gruber 23,2 prosent. Gruveselskapet hadde fått med seg hjørnesteinsinvestorer som Spetalen, Arne Blystad og Jan Haudemann-Andersen før noteringen.

Les også Klart oljeprisfall

Oljeprisfall

Oljeprisen faller 1,08 prosent til 66,18 dollar fatet. Den høye renten har ført til en sterkere dollar, i tillegg til at forventningene om at det vil føres mer olje inn i markedet.

Neste uke er det møte i Opec+. Eksperter venter at dette møtet vil resultere i at produksjonskuttene, som har ført til at oljeprisen hentet seg inn fra de rekordlave nivåene i fjor, vil oppheves. Det skriver blant annet Reuters.

Dersom det er mer olje og høyere produksjon vil oljeprisen historisk sett falle. Prisen ligger nesten 50 cent lavere enn ved Oslo Børs’ stengetid torsdag.

Publisert: Publisert: 26. februar 2021 08:01 Oppdatert: 26. februar 2021 09:32