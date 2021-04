Vurderer å børsnotere fornybarselskapet Hydro Rein

Hydro døper den nye fornybarenheten sin til «Hydro Rein», og vurderer å hente penger og børsnotere selskapet separat.

Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim. Vis mer byoutline Hanna Kristin Hjardar / E24

Det kommer frem i en melding på selskapets nettside.

Hydro Rein er satt opp som et separat selskap. Norsk Hydro vurderer å hente penger og en separat børsnotering av fornybarselskapet.

Hydro Rein skal levere fornybare energiløsninger og hjelpe Hydro og andre industriaktører i energiomstillingen.

– Som del av Hydros strategiske retning der vi vil styrke vår posisjon innen lavkarbon-aluminium og utforske nye vekstmuligheter, etablerte vi i fjor en separat enhet kalt Fornybar Vekst, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro.

– Nå som vi har modnet dette initiativet videre, styrker vi organisasjonen og setter den opp som et separat selskap og kaller det Hydro Rein, sier Aasheim.

Hydro vil komme med mer informasjon om planene for fornybarenheten i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal 27. april.

Vurderer å hente penger

Rekrutteringen skal styrke organisasjonen før en potensiell kapitalinnhenting, som selskapet også har nevnt tidligere.

«En kapitalforhøyelse for det nye Fornybar vekst-selskapet vil bli vurdert», skrev Hydro i forbindelse med sin kapitalmarkedsdag i desember.

Hydro har tidligere skilt ut flere virksomheter som har blitt egne børsselskaper, inkludert gjødselprodusenten Yara som ble skilt ut som eget selskap i 2004. Hydros oljevirksomhet ble slått sammen med Statoil (nå Equinor) i 2007.

Sol, vind, batterier og hydrogen

Hydro Rein inkluderer blant annet en satsing på batterier og på sol- og vindkraft. Denne uken meldte Norsk Hydro at selskapet også vurderer å satse på produksjon av hydrogen.

Hydro Rein har som mål å investere i fornybarprosjekter med kapasitet på minst én gigawatt allerede i år. Disse prosjektene vil modnes gjennom partnerskaper.

Hydro Rein har inngått to intensjonsavtaler knyttet til prosjekter i Brasil, den ene med Green Investment Group for sol- og vindkraft og den andre med Scatec og Equinor om solkraft.

Selskapet opplyser at det leter etter folk med kunnskap om prosjektutvikling, teknologi, juridiske forhold og bærekraft.

Det nye selskapet ledes av Olivier Girardot.

– Navnet Rein kommer fra det norske ordet ren og symboliserer at vi er her for å utgjøre en forskjell, sier Girardot.

