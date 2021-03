Elon Musks formue barbert med 230 milliarder etter aksjeras

Teslas høytsvevende aksjekurs har fått en korrigering første uke i mars. Elon Musk formue har falt med 230 milliarder etter kursraset.

Elon Musk tapte denne uken 230 milliarder kroner etter prisfall for Tesla. Vis mer byoutline MIKE BLAKE

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tesla-aksjen hadde i løpet av 2020 en eventyrlig vekst, men flere har spådd en korreksjon. Denne uken har aksjen falt 11 prosent til tross for Nasdaq-indeksen økte, skriver Bloomberg.

Mistet 1.-plassen

Fallet i Tesla-aksjen har ført til at 230 milliarder kroner har blir skrelt av Elon Musks formue. Det betyr at han også mistet topplassen på Bloombergs liste over verden rikeste personer.

Med en formue på 1.340 milliarder kroner har han nå andreplassen på listen.

Amazon-gründer Jeff Bezos har tatt tilbake førsteplassen etter å ha mistet den til Musk tidligere i januar. Hans antatte formue er ifølge Bloomberg omtrent 20 milliarder større enn Musk sin.

Oljefondet tjente på Tesla og Amazon

Som mange andre investorer har Oljefondet hatt stor avkastning fra teknologiselskapene Apple, Amazon og Tesla i 2020.

Teknologiaksjene var en av de største bidragsyterne til fondets oppgang, mens sektorene olje og gass og finans var de som bidro mest negativt.

Fondets avkastning i fjor ble på 1.070 milliarder kroner, eller 10,9 prosent. Det bidro til å sende fondets verdi opp i 10.914 milliarder, fra 10.088 milliarder kroner ett år tidligere.