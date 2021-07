Kronen svekker seg videre: Nærmer seg ni mot dollar

Økt smittefrykt, fall på børsene og nedgang i oljeprisen bidrar til årets hittil svakeste kronekurs, ifølge ekspert.

PEKER PÅ SMITTEFRYKT: Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets. Vis mer byoutline Cicilie S. Andersen, E24

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Kronekursen har svekket seg videre etter et døgn med fall i oljeprisen og nedgang på globale børser.

Tirsdag morgen koster en dollar 8,97 kroner, det meste siden november i fjor.

I starten av juni kostet en dollar 8,25 kroner, mens kursen har vært under 8,2 kroner på det laveste i april i år.

Også euroen har blitt dyrere.

Kursen på 10,57 kroner per euro tirsdag morgen er den høyeste siden desember i fjor.

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets peker på at kronen har svekket seg i flere måneder, men at nedgangen har tiltatt de siste ukene.

«Årsakene til svekkelsen de siste dagene er nokså åpenbare. Vi er nemlig vitne til et stemningsskifte, med økt frykt for at smitteoppblomstring og svakere vaksineprogresjon skal bremse det pågående oppsvinget i verdensøkonomien», skriver han i en morgenrapport.

Han trekker også frem turbulensen i flere markeder mandag.

De tre amerikanske aksjeindeksene startet uken med tydelige fall etter bekymring for økende smittetall, mens nedgangen på Oslo Børs var den største hittil i år.

Samtidig har oljeprisen falt til 69 dollar per fat fra 73 dollar fatet før helgen.