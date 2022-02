XXL øker omsetningen, men tynges av tap i Østerrike

En god vintersesong bidrar til at sportskjeden øker salget, og vil betale utbytte på 151 millioner kroner.

RESULTATER: Sportskjeden XXL presenterer resultater for fjerde kvartal og hele 2021. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Sportskjeden XXL øker omsetningen til 2,734 milliarder kroner i fjerde kvartal. Brutto driftsresultat økte med 23 prosent til 403 millioner.

– For å oppsummere året har vi økt resultatene våre fra i fjor til tross for trøbbel med stengte butikker og en enorm sykkelkrise, sier XXL-sjef Pål Wibe.

– Norge og Finland leverer den sterkeste prestasjonen i XXLs historie, mens Sverige har sitt nest beste år. Vi har fortsatt mange ting vi kan gjøre bedre, men «snøballen» ruller raskere, legger han til.

På forhånd var det ventet en omsetning på 2,539 milliarder kroner, og et brutto driftsresultat (ebitda) på 292 millioner, ifølge Bloomberg. På samme tid året før hadde XXL inntekter på 2,572 milliarder og ebitda på 327 millioner.

Den sammenlignbare veksten (like-for-like) var på 9 prosent, men positiv utvikling i alle markeder, skriver XXL.

Selskapet foreslår også å dele ut et utbytte på 0,6 kroner per aksje, totalt 151 millioner kroner.

Nedskrivninger i Østerrike

Sportskjeden har også i fjerde kvartal merket coronarestriksjonene, og måtte i en periode stenge alle sine butikker i Østerrike.

XXL skriver nå ned verdier på 123 millioner knyttet til operasjonen i Østerrike, og 13 millioner i Sverige.

Dermed ender resultatet på 3 millioner kroner etter skatt, ned fra 13 millioner på samme tid i fjor.

Omsetningsfall i januar

I januar har XXLs salg falt til 720 millioner kroner. Det er 20 prosent lavere enn rekordnivået fra samme tid i fjor, og skyldes blant annet endring i vinterforholdene, skriver selskapet.

XXL tar fortsatt sikte på å åpne 3–5 nye butikker per år. Selskapet har signert tre nye avtaler for butikkåpninger i 2022, en i Norge og to i Sverige.

Samtidig vil XXL stenge ned de to butikkene i Töcksfors og Nordby i Sverige i løpet av året. Flere butikker skal også nedskaleres, hovedsakelig i Sverige.

Den langsiktige målsettingen er å stabilisere bruttomarginen på 39 prosent.

I år venter selskapet å investere for 250–300 millioner kroner.

XXL verdsettes til 3,2 milliarder kroner på Oslo Børs etter et fall på 45 prosent det siste året. I forkant av dagens tall hadde to av åtte analytikere en kjøpsanbefaling på selskapet, mens seks anbefalte hold, ifølge Bloomberg.