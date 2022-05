Kraftig passasjervekst for Norwegian

Flyselskapet hadde 440.000 flere passasjerer enn måneden før. Nå ser selskapet lyst på sommeren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Den siste måneden har 1,4 millioner passasjerer valgt å fly med Norwegian. Dette er mer enn en dobling på to måneder, og jeg er glad for at reiselysten fortsetter å stige. Vi har økt tilbudet betydelig på kort tid, og har samtidig styrket inntjeningen, sier konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian.

Til sammenligning fraktet Norwegian 940.000 passasjerer i mars, som var en økning på 300.000 fra måneden før.

Billettinntekten per fløyet passasjerkilometer (ticket-yield) endte på 0,63 kroner i kvartalet, en økning fra 0,52 kroner i mars.

Punktligheten falt

Det gir samlede billettinntekter på 1,11 milliarder kroner i april, ifølge E24s beregninger.

Fyllingsgraden var på 78,7 prosent i kvartalet, mens punktligheten var på 82,6 prosent. Punktligheten ble påvirket av «kapasitetsutfordringer på flere flyplasser», opplyser selskapet.

Selskapet skriver i rapporten at bookingtallene for sommeren «er svært positive», og at det nå ser at «flere» bedriftskunder vil fly med selskapet.

I april benyttet Norwegian seg av 60 fly, noe som er tolv flere enn i måneden før. Selskapet har tidligere opplyst at det venter å bruke 70 fly i den viktige sommersesongen.

– Virkelig kommet i siget

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair er positiv til de ferske tallene.

– Norwegian har virkelig kommet i siget. 1,4 millioner passasjerer er den beste måneden siden pandemien slo til i 2020, skriver Elnæs i en e-post til E24.

Han legger til at estimerte inntekter nær dobles fra mars.

– Om man skulle pirke på noe så er punktligheten for lav, men derimot er regulariteten god, skriver Elnæs.

Norwegian vil etter planen legge frem resultatene for første kvartal 13. mai. I kvartalet hadde selskapet billettinntekter på 1,48 milliarder kroner, ifølge E24s beregninger basert på trafikktallene fra årets tre første måneder.