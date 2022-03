Telenor Norge tilbyr sluttpakker til de ansatte

Telenor Norge tilbyr sluttpakker til ansatte for å vri selskapets kompetanse og satse på nye områder. – Vi kommer til å være flere ved utgangen av 2022 enn det vi er nå, sier direktør.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Telenor bekrefter overfor E24 at selskapet har tilbudt sluttpakker til de ansatte i Norge, og selskapet opplyser om at det trenger andre typer kompetanse enn før.

– Det stemmer at vi tilbyr frivillige sluttpakker til de ansatte, sier kommunikasjonsdirektør Caroline Lunde i Telenor til E24.

– Tilbudet gjelder i utgangspunktet for de fleste medarbeiderne i Telenor Norge AS, med unntak av enkelte kompetansegrupper. Det er en rekke kriterier knyttet til dette, så ikke alle vil få tilbud om sluttpakker, sier hun.

Telenor vil ha oversikt over hvem som har søkt innen 1. mai, og da skal selskapet ta sine beslutninger.

– Vi skal ikke nedskalere satsingene i Telenor Norge, men skal tvert imot satse på nye ting og modernisere selskapet, sier Lunde.

Telenor Norge har 3.400 ansatte fordelt på 23 kontorer i hele Norge, ifølge egne nettsider.

Skal øke antallet ansatte

Selv om selskapet nå tilbyr sluttpakker, har Telenor Norge ikke planer om å redusere det samlede antallet ansatte, opplyser kommunikasjonsdirektøren.

– Det er viktig å understreke at vi ikke gjør dette for å redusere antallet ansatte, vi kommer til å være flere ved utgangen av 2022 enn det vi er nå. Men det er for vri Telenors kompetanse nå som vi satser på flere nye områder, sier hun.

Lunde påpeker at Telenor er i ferd med å modernisere nettet sitt, og skal fase inn 5G-nettet mens det bygger ned 2G, 3G og kobbernettet.

– Fremover skal vi bygge kundeverdier på nye tjenester som digital sikkerhet og avansert nettverksteknologi til bedrifter. Dette krever en annen kompetanse enn i dag. Vi bruker mye ressurser internt på å oppdatere kompetansen, men må også rekruttere utenfra, sier Lunde.

Telenor vil ikke opplyse om hvordan sluttpakkene skal se ut.

– Detaljene i disse avtalene går vi ikke inn på, det er også forskjellig ut fra aldersgruppe og hvor lenge man har vært i selskapet. Tilbudet går heller ikke ut til dem som er nyansatte de siste to årene, sier Lunde.

– Vi er bekymret

May-Iren Arnøy er fungerende tillitsvalgt i El- og IT-forbundet i Telenor Norge. Hun er bekymret på vegne av de ansatte.

– Vi er bekymret for hvordan denne prosessen skal håndteres, sier Arnøy til E24.

Hun påpeker at Telenor Norge tilbyr sluttpakker samtidig som selskapet øker bemanningen i flere divisjoner fordi det er behov for flere ansatte, og at ledelsen sier at de vil øke den totale mengden ansatte.

– At de da ønsker bruke muligheten til å kvitte seg med kompetanse i stedet for å gi ansatte muligheten til å tilegne seg ny kompetanse som de trenger, det bekymrer oss, sier Arnøy.

– Mange av de ansatte har også en del kompetanse som Telenor ikke har kartlagt. Og vi har ved mange nedbemanninger tidligere sett at man har mistet viktig kompetanse, og så har man måttet hente den tilbake senere, legger hun til.

Selve innholdet i sluttpakkene klager hun ikke på.

– Selve pakkene er det ingenting å si på. De er veldig greie, og de er alderstilpasset slik at de eldste ikke går glipp av AFP. Det er fordeler med å tilby en frivillig sluttpakke i stedet for å ha en styrt nedbemanning, men vi er likevel bekymret for denne prosessen, sier Arnøy.

– Mange føler at Telenor ikke lenger vil ha dem, samtidig som man skal ansette mange flere, sier hun.