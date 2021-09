Blandet på Asia-børsene: Evergrande inngår betalingsavtale

Etter to dager med stengte dører åpner børsen på fastlandet i Kina med nedgang etter børsuroen i starten av uken.

Shanghai-børsen har hatt sin første handelsdag i dag på grunn av helligdager tidligere i uken. Vis mer

Det er fremdeles helligdager som preger børsene i Asia, men på de som er åpne er det blandet onsdag morgen.

Slik så det ut omtrent klokken 7.40:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,52 prosent

Shanghai Composite Index opp 0,25 prosent

FTSE Straits Times i Singapore ned 0,56 prosent

ASX 200 i Sydney opp 0,62 prosent

Mandag falt børsene flere steder i verden på grunn av blant annet krisen i eiendomsselskapet Evergrande. Tirsdag hentet flere børsene seg noe inn igjen.

Betaling skal skje torsdag

Onsdag er Hongkong-børsen hvor Evergrande er notert stengt på grunn av helligdag i bystaten. Samtidig er Shanghai-børsen åpen for første gang denne uken.

Den kinesiske børsen åpnet dagen med et fall på over en prosent, før den hentet seg inn igjen noe. Det har vært knyttet spenning til hvordan markedet i fastlands-Kina ville reagere på uroen de siste dagene.

Til tross for at børsen er stengt i Hong Kong har det likevel kommet nyheter fra Evergrande. Selskapet har i løpet av natten meldt at det har inngått en avtale med kreditorene i en yuan-obligasjon, ifølge Bloomberg.

Selskapet opplyser at avdraget på deres 5,8 prosent 2025-obligasjoner har blitt «løst med forhandlinger utenfor avregningskontoret», skriver nyhetsbyrået, som omtaler meldingen som «vag». Betalingen skal skje torsdag, ifølge Reuters.

Selskapet skulle betalt 232 millioner yuan, som tilsvarer omtrent 310 millioner kroner, ifølge data innhentet av Bloomberg. Selskapet har ikke opplyst hvor mye de planlegger å betale av dette.

I tillegg til dette har også et avdrag på en dollar-obligasjon betalingsfrist torsdag. Det har ikke kommet noen beskjed om at det er enighet rundt denne betalingen.

Disse to obligasjonslånene er bare en liten del av den totale gjelden Evergrande har. Det er anslått at selskapet har gjeld på over 2.600 milliarder kroner.

Venter på rentebeskjed i USA

I USA endte børsene nær flatt tirsdag, da det nærmer seg rentebeskjed fra sentralbanken (FED). Selv om det ikke er ventet noen renteheving, venter man på signaler om nedtrapping av støttekjøp av verdipapirer.

Sentralbanken kjøper nå gjeldspapirer for 120 milliarder dollar i måneden.

Tidligere har CNBC omtalt at uttalelser fra flere Fed-medlemmer kan tolkes som at det kommer en beskjed om støttekjøpene i dag. Banken har tidligere signalisert at det kan bli nedtrapping av støttekjøpene i løpet av året.

I august endte tallet på antall jobber skapt utenfor landbruket, «Non-farm payrolls», skuffende lavt. Det ble skapt 235.000 jobber, som var lavere enn flere økonomer ventet.