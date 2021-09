Blandet i Asia – Evergrande-fallet fortsetter

Evergrande-styrelederen har vært ute og forsøkt å roe markedene. Han er sikker på at de vil «komme seg ut av sin mørkeste stund».

Slik er utviklingen på børsene i Asia og stillehavsområdet ved 7.30-tiden:

Nikkei i Tokyo faller 1,73 prosent

Hang Seng i Hongkong er ned 0,56 prosent

FTSE Straits Times er opp 0,46 prosent

ASX 200 i Sydney er ned 0,36 prosent

Utviklingen kommer etter kraftig fall både i Europa og USA mandag. Utfordringene det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande står i, samt Den amerikanske sentralbankens rentemøte onsdag.

For Evergrande fortsetter den kraftige nedgangen. Aksjen faller rundt fem prosent tirsdag, etter å en nedgang på mer enn ti prosent dagen før.

Styreleder: Vil møte forpliktelsene

I et forsøk på å roe ned markedene har styreleder i Evergrande Hui Ka Yuan skrevet i et brev til de ansatte at de er sikre på at de vil «komme ut av sin mørkeste stund», og levere boligprosjekter som lovet, skriver lokale medier, ifølge Reuters.

Styrelederen skriver også at de vil møte forpliktelsene de har overfor boligkjøpere, investorer, partnere og finansielle institusjoner, ifølge nyhetsbyrået.

Likevel er frykten at gjelden i selskapet kan føre til brede tap i finanssektoren i Kina, om det skulle kollapse, skriver Reuters.

Tror ikke på hjelp fra myndighetene

Det har også blitt stilt spørsmål ved om de kinesiske myndighetene i Beijing vil hjelpe selskapet.

– Vi tror Beijing kun vil være overbevist om å gå inn om et var en langtrekkende smitteeffekt som forårsaket flere, store utbyggere til å falle og være en systemisk trussel til økonomien, skrev analyseselskapet S & P i en rapport, ifølge Bloomberg.

– Evergrande faller alene vil usannsynlig føre til et slikt scenario, legger de til.

Investeringsdirektør Cliff Hodge i Cornerstone Wealth sier til Bloomberg at markedene har noe angst for potensielle effekter fra Evergrand, sammen med nervøsitet foran Feds rentemøte.

– Vi har ment at en korreksjon er på overtid, en nedgang i området 5–10 prosent vil være en kjøpsvennlig tilbakegang. Per nå er vi ikke bekymret for et markedskrasj. Fed og Evergrande er ikke nytt, fortsetter Hodge.

Tokyo-børsen starter uken med nedgang

Tirsdag er ukens første handelsdag på Tokyo-børsen, etter den globale børsuroen var det ikke uventet at utviklingen i den japanske hovedstaden ville bli påvirket.

– Det er ventet at det japanske aksjemarkedet, som var stengt mandag, blir dominert av salgsordrer siden investorene er påvirket av den globale børsuroen knyttet til Evergrande, heter det i et notat fra Okasan Online Securities, ifølge NTB.

Børsene i fastlands-Kina og Sør-Korea er stengt tirsdag i forbindelse med offentlige fridager.