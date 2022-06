Kraftig Wall Street-fall, men: – Vi har ikke sett bunnen enda

Wall Street fortsetter den bratte nedturen i forkant av onsdagens rentebeslutning. Porteføljeforvalter forventer mer turbulens fremover.

Tradere på jobb inn på New York-børsene fredag forrige uke, da det endte med kraftig fall på Wall Street.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Verdensmarkedene har vært preget av til dels kraftig nedgang mandag, etter en blytung avslutning på forrige uke for de amerikanske aksjemarkedene.

På Wall Street fortsatte nedturen mandag. Alle de tre toneangivende indeksene falt kraftig gjennom dagen.

De tre viktigste indeksene endte dagen slik:

S&P 500 falt 3,87 prosent

Nasdaq falt 4,68 prosent

Dow Jones falt 2,79 prosent

Den brede S&P 500-indeksen er inne i det omtales som «bear market», eller bjørnemarked. Dette er et begrep som brukes når en aksje eller en indeks har falt 20 prosent fra toppen, som for S&P 500 var helt i begynnelsen av januar i år.

Dagens sluttnotering er S&P 500s laveste nivå siden januar i 2021, ifølge Bloomberg.

Samtidig har teknologiindeksen Nasdaq falt 30 prosent så langt i år, mens industritunge Dow Jones har falt 16 prosent.

Overraskende inflasjon

Inflasjonstallene fra USA fredag viste en overraskende sterk prisvekst på 8,6 prosent. På forhånd hadde analytikerne ventet en inflasjon på 8,3 prosent.

Prisveksten i mai var på det høyeste nivået siden starten av 1980-tallet.

Porteføljeforvalter Rune Kaland i DNB Asset Management sier at de overraskende høye inflasjonstallene har gitt følgende utslag i markedene:

– Det er en overhengende fare for resesjon, og det prises nå i større grad inn i markedet, sier porteføljeforvalter Rune Kaland i DNB Asset Management.

Han er likevel klar i sin sak:

– Vi har ikke sett bunnen ennå. Jeg tror markedet enda ikke har priset inn alle risikofaktorer, sier Kaland.

Enkelt forklart: Hva er egentlig resesjon? Vi får en resesjon når økonomien slutter å vokse, og i stedet krymper. Når et lands bruttonasjonalprodukt (BNP), altså den samlede verdiskapningen, faller i et halvt år i strekk, er det vanlig å si at man er inne i en resesjon. Hva en resesjon medfører av konsekvenser varierer fra gang til gang, men ved økonomisk tilbakegang vil gjerne bedrifter kutte kostnader fremfor å gjøre investeringer, eller nyansettelser. Ved kraftige resesjoner, som finanskrisen i 2008, øker arbeidsledigheten, noe som fører til at forbruket faller, at selskaper tjener mindre og til og med går konkurs og i ytterste konsekvens at folk mister hjemmene sine. Vis mer

Smitteutbrudd i Beijing og mindre inntjening

Flere teknologiaksjer mener Kaland trolig nå ser bunnen, men for andre sektorer tror han fortsatt det er en vei å gå.

Kaland mener en annen grunn til at det har surnet i markedene er et nytt smitteutbrudd i Beijing, som gjør at flere investorer er bekymret for at gjenåpningen i Kina ikke vil skje i like stor fart som tidligere varslet.

– Dermed er det risiko for at problemer i verdikjedene vil vedvare. Det er kanskje for tidlig å si om dette vil gi en langvarig utsettelse av gjenåpningen, men det er en dårlig nyhet for markedene og kan forlenge inflasjonspresset, sier Kaland.

BJØRNEMARKED: Porteføljeforvalter i DNB Asset Management, Rune Kaland, mener bunnen enda ikke er nådd: - Det er et ordentlig bjørnemarked nå, sier Kaland.

Enda en faktor som Kaland mener bidrar til at pilene peker kraftig ned på Wall Street, er at markedet i større grad også har startet å prise inn et fall i inntjeningen til flere selskaper.

– Vi frykter at inntjeningen som så langt har vært opprettholdt de neste månedene vil komme under press, delvis grunnet lønnsøkninger og fortsatt prisøkninger på innsatsfaktorer, som gjør at marginene vil gå ned, sier Kaland. Han legger til:

– Det er et ordentlig bjørnemarked nå, så vi vil fremover se at markedet vil prise inn flere og flere risikofaktorer.

Kaland sier at de i DNB Asset Management har posisjonert sine porteføljer mer defensivt, helt siden starten av året.

– Vi har ikke tenkt å snu på det med det aller første. Vi har overvekt av helseaksjer, energi og telekom, som har fungert bra i denne perioden, sier Kaland.

Indeksene falt kraftig fredag

I etterkant av inflasjonshoppet endte den brede S&P 500-indeksen ned 2,91 prosent fredag, mens teknologiindeksen Nasdaq falt enda tyngre med en nedgang på 3,52 prosent.

Galopperende inflasjon i etterkant av coronapandemien og invasjonen av Ukraina har sammen med bekymring for høyere renter fremover skapt børsuro og store svingninger i markedene.

– Vi har vært skeptiske til aksjemarkedet siden i høst. Det som skjer nå, er det vi har fryktet en stund. Svakere økonomiske tider slår ut på børsene og i kredittmarkedet, sa Marius Borthen, forvalter i Blueberry Capital til E24 mandag formiddag.

Les også Bred nedgang på Europa-børsene

Rentemøte hos Fed

USAs sentralbank, Federal Reserve, har allerede i år hevet renten til 0,75 prosent. Denne uken holder Fed nytt rentemøte, med rentebeslutning på onsdag.

Markedet priser nå inn at sentralbanken vil heve renten med 175 basispunkter, eller 1,75 prosentpoeng, i løpet av de tre neste rentemøtene i denne uken, i juli og i september, skriver Bloomberg.

Det tilsier at markedet venter en dobbel renteheving på 0,5 prosentpoeng ved to av de neste tre møtene, og en heving på hele 0,75 prosentpoeng ved et av møtene fremover.

– Fed vil ikke kunne pause innstrammingen, for ikke å si begynne å lette. Hvis alle globale sentralbanker levere det som er priset inn kommer det til å bli noen betydelige negative sjokk for økonomier, sier investeringsdirektør James Athey hos abrdn til Bloomberg.

Renten på den amerikanske tiåringen, statsobligasjoner med ti års løpetid, har samtidig klatret videre oppover. I skrivende stund ligger det som omtales som «verdens viktigste rente» på 3,26 prosent.

En oppgang i lange renter er normalt negativt for vekst- og teknologiaksjer, fordi de gjerne er priset basert på fremtidig inntjening.

Les også Oslo Børs faller dypere: – Det vi har fryktet

Kryptovaluta-aksjer ned

Bitcoin og andre kjente kryptovalutaer har falt kraftig mandag.

Verdien på bitcoin har ligget på rundt 24.000 dollar mandag ettermiddag, det laveste nivået på 18 måneder. Bitcoin-prisen har falt rundt 12 prosent det siste døgnet, og er ned rundt 23 prosent siden midnatt.

Det skjer blant annet etter at utlåneren Celsius Network melder at den stanser uttak og transaksjoner fra plattformen, og peker på «ekstreme markedsforhold». Celsius gir brukerne mulighet til å tjene penger på å låne ut kryptovalutaen de eier.

Den generelle uroen i finansmarkedene og motvilje mot å satse på mer risikable investeringer trekkes også frem som negativt for kryptomarkedet.

Kryptovalutaaksjer som kryptobørsen Coinbase faller etter utviklingen. Coinbase-aksjen er ned over 14 prosent i tidlig handel.

Ark Innovation, det børsnoterte innovasjonsfond til den amerikanske forvalteren Cathie Wood, faller samtidig over fem prosent. Coinbase er blant de ti største investeringene til fondet.