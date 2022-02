Storeiere i NTS takker ja: Salmars budkrav innfridd

Salmar har sikret seg over 50 prosent av aksjene i NTS.

SIKRET KONTROLL I NTS: Gustav Witzøe og Salmar.

Det fremkommer i en børsmelding.

– Salmar kom med en meget god industriell løsning, også lokalt i Rørvik og Namdalen, så dette tror vi blir bra for alle parter. Og med en stor andel aksjer blir vi jo også med på utviklingen videre, sier Nils Martin Williksen i en uttalelse.

Familiene Bondø, Williksen og Dolmen har nå gitt forhåndsaksept til budet fra Salmar, etter at de tidligere kun hadde flagget støtte.

I selskapene Williksen AS, Terboli Invest AS og Rodo Invest AS har de hatt 26,5 prosent av aksjene i NTS.

Med denne aksepten har Salmar sikret seg over 50 prosent av aksjene i NTS, hvilket betyr at laksekjempen får kontroll – hvilket også var en betingelse for budet.

Fra før hadde Salmar fått aksept for 23,6 prosent av aksjene.

Denne uken varslet laksekjempen Salmar at den vil kjøpe NTS for 120 kroner per aksje, tilsvarende 15,1 milliarder kroner. Det førte til at Mowi trakk sitt budforslag på 13,8 milliarder.

Innkasserer milliardsum

– Vi fant en løsning som traff godt på det industrielle og som også ga en fair verdi. Salmar har jo en fantastisk historikk på lokal utvikling, drift og lønnsomhet, så vi føler oss trygge på at de vil være en god partner til å forvalte dette videre på en god måte, sier Terje Bondø.

Bondø-familiens selskap Terboli vil nå selge 15,1 millioner aksjer for 120 kroner per stykk, som gir et samlet salgsbeløp på rundt 1,8 milliarder kroner.

Dolmen-familiens Rodo Invest vil selge 5,97 millioner aksjer for 716 millioner kroner. Samtidig skal Nils Williksen AS selge 12,18 millioner aksjer for en sum på nær halvannen milliard kroner.

Roald Dolmen sier følgende om salget:

– Rodo er jo bare en av 14 aksjonærer som har villet selge og budet fra Salmar viste seg å være noe alle var villige til å støtte uten å legge opp til videre budkamp. Vi har tru på videre vekst sammen med Salmar, samtidig som vi får ut litt som vi kan investere i annen virksomhet vi holder på med i regionen.

Maktkamp i NTS

I NTS pågår en maktkamp for åpen scene, som har ført til at selskapet har kommet i spill.

På den ene siden står laksemilliardær Helge Gåsø. På den andre en aksjonærgruppe hvor oppdrettsfamiliene Bondø, Williksen og Dolmen står sentralt.

I januar forsøkte gruppen å kaste storeier Helge Gåsø og sønnen Anders ut av styret, men forslaget ble nedstemt med knapp margin på en høydramatisk generalforsamling.

Gåsø sa i etterkant at han tror gruppen vil «slakte selskapet», inkludert et salg av NRS, hvor NTS eier 68 prosent i dag. Gruppen uttalte at de «frykter å bli sittende innelåst i en aksje uten likviditet og med økende usikkerhet rundt likebehandling av aksjonærene».

Etter at Gåsø beholdt styreplassen kom gruppen på banen med kravet om ny generalforsamling for å velge nye styremedlemmer.

Den skal holdes fredag klokken 10 på hovedkontoret i Rørvik.