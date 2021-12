Toppsjef sparket 900 ansatte i Zoom-møte

Onsdag forrige uke avholdt Better.com-sjef Vishal Garg et allmøte for rundt ni prosent av de ansatte. Da møtet var over hadde alle fått sparken.

Konsernsjef Vishal Garg i Better.com har kommet i hardt vær etter et videomøte forrige uke. Vis mer

Det skriver en rekke amerikanske medier, som henviser til et videoopptak av Zoom-møtet som sirkulerer i sosiale medier.

– Jeg kommer til dere med nyheter som ikke er gode. Markedet har som dere vet endret seg, og vi må endre oss med det for å overleve, sier Better.com-sjef Vishal Garg i opptaket E24 har sett.

Better.com er et amerikansk låneselskap, med blant annet det japanske konglomeratet Softbank på eiersiden.

– Dette er andre gang i min karriere jeg gjør dette, og jeg ønsker ikke å gjøre det. Sist gang gråt jeg. Denne gangen håper jeg å være sterkere, sier Garg.

– Om du er på denne samtalen er du en del av den uheldige gruppen som er sagt opp. Din ansettelse her er terminert med umiddelbar virkning.

Rundt 900 ansatte deltok på møtet. I videoklippet understreker Garg at det var hans beslutning, og at han derfor ønsket at de nå tidligere ansatte skulle få beskjeden fra han.

Bildet viser et videoopptak av møtet som ble avholdt forrige uke. Vis mer

– Hjerteskjærende

– Å gjennomføre jobbkutt er hjerteskjærende, særlig på denne tiden av året, sier finansdirektør Kevin Ryan i Better.com i en uttalelse sendt til CNN Business.

Ryan sier videre at en forsterket balanse og «redusert og fokusert arbeidsstokk» gjør det mulig for selskapet å være offensiv i markedet.

Samtidig skaper ikke omstendighetene bedre selskap blant folk. Selskapet er for tiden på vei mot en børsnotering gjennom oppkjøpet av et skallselskap (SPAC).

I forbindelse med noteringen skal selskapet ha fått tilført 750 millioner dollar i frisk kapital forrige uke, har kilder tidligere opplyst til Techcrunch.

Anklaget ansatte for tyveri

Møtet er ikke det eneste som nå skaper overskrifter i USA. Businessmagasinet Fortune kunne i helgen melde at Garg offentlig anklaget flere hundre av de ansatte for «tyveri» fra kolleger og kunder ved å være lite produktive.

«Dere vet at minst 250 av de som ble oppsagt jobbet i snitt 2 timer per dag, mens de klokket inn 8 timer+ per dag i lønnssystemet? De stjal fra dere og stjal fra våre kunder som betaler regningene som betaler våre regninger», skrev toppsjefen i en melding på nettverket Blind, ifølge magasinet.

Garg har overfor Fortune bekreftet at han har skrevet kommentaren, og at han står inne for budskapet. Han understreker samtidig at han kunne formulert seg annerledes, men at budskapet er det samme.

Han forklarer også at ledelsen har gjort undersøkelser, som blant annet inkluderer antallet inn- og utgående telefonsamtaler, og hvilke ansatte som har kommet for sent til kundemøter. Han sier at dette ble gjort etter at de hadde satt ned ansettelseshastigheten, og fikk «alarmerende» statistikk og at flere kunder ikke hadde fått den oppfølgingen de fortjente.

De innsamlede dataene har blitt brukt til å beslutte hvem som skulle sies opp, sier han til Fortune.

