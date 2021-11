Oslo Børs henter seg inn etter årets verste dag

Frykten for en ny virusvariant ga tunge fall på verdens børser før helgen. Nå vil markedet være litt mer nervøst inntil det kommer mer informasjon, sier sjefstrateg.

Hovedindeksen stiger 0,72 prosent i tidlig handel mandag morgen.

Det etter at Børsen rundet av sin verste dag på over ett år før helgen, da Hovedindeksen raste 3,2 prosent. Samtidig tynget frykten for en ny virusvariant verdens børser, og oljeprisen falt tungt

Nedgangen har fortsatt på de asiatiske børsene tidlig mandag morgen, der Nikkei-indeksen i Tokyo falt mer enn én prosent.

– Det var en veldig kraftig reaksjon på fredag: det så man i aksjemarkedet, i store bevegelser i obligasjonsmarkedene, og ikke minst i en kraftig tilbakegang i oljeprisen, sier sjefstrateg Christian Lie i Formuesforvaltning.

Oljeprisen (Brent) har hentet seg inn i løpet av morgentimene, og omsettes i skrivende stund for 75,86 dollar i spotmarkedet – opp 4,12 prosent for dagen. Også de europeiske børsene henter inn noe av fredagens tap, med London- og Paris-børsen opp mer enn én prosent mandag morgen.

– Det er en liten normalisering i dag, men så lenge man ikke helt vet hvilke egenskaper omikron-varianten har, så vil det også være utfordrende å danne seg en mening om hva det vil bety for restriksjoner, for økonomisk aktivitet, for selskapsinntjening - og for pengepolitikken i USA og finansmarkedene, sier Lie.

– Større følsomhet for skuffelse

Mandag uttalte verdens helseorganisasjon (WHO) at omikron-varianten trolig vil spre seg over hele verden, og at de venter mer informasjon om varianten i løpet av de neste ukene, ifølge Reuters.

Og inntil vi vet mer vil markedene være litt mer nervøse, sier Lie.

– Vi i skal jo ha i bakhodet at markedet har steget mye og risikoen har vært den høyeste på veldig lenge. Det betyr at man også har større følsomhet for skuffelse, for det betyr i prinsippet at man har priset inn et positivt utfall på pandemien og en positiv utvikling for økonomien neste år.

– Hvis omikron viser seg å være farligere og mer smittsom, og politikerne må trå til med strengere restriksjoner, vil det få negative konsekvenser for økonomien og dermed stemningen i markedet, sier Lie.

Fire scenarioer

Omikron-varianten ble først oppdaget i Sør-Afrika, og ble kunngjort som en ny variant på torsdag i forrige uke. Dagen etter ble de første tilfellene i Europa påvist i Belgia.

Sjefstrateg Christian viser til fire mulige scenarioer skissert i en analyse fra Goldman Sachs:

– På den ene siden kan omikron vise seg å være mer smittsom enn delta-varianten, og på grunn av mutasjonen være mer motstandsdyktig mot vaksiner og immunitet fra gjennomgått sykdom. Det kunne betydd at omfanget av sykehusinnleggelser øker, og at man får en omfattende bølge gjennom vinteren med økonomiske konsekvenser.

– På den andre siden kan man se for seg et enda mer alvorlig negativt scenario der det viser deg at omikron utløser mer alvorlig sykdom og er motstandsdyktig mot vaksinene. Da kunne man fått enda mer omfattende restriksjoner og utløse betydelig frykt i befolkningen og bedriftene.

Det tredje er hvis omikron viser seg å være mindre smittsomt eller like smittsomt som delta.

– Da vil ikke omikron på marginen ha noen økonomiske konsekvenser utover det vi allerede ser fra delta-viruset.

Det siste er at omikron er mer smittsomt men mindre farlig, og overtar fra delta-varianten, sier Lie.

– Da vil presset på sykehusene avta, og vi kan dermed faktisk få en positiv impuls.

Höegh Autoliners børsdebuterer

På Oslo Børs bidrar oljeprisoppgangen til å løfte både Equinor og Aker BP, som er opp henholdsvis 1,3 og 2,4 prosent på formiddagen.

Samme dag debuterer bilfraktrederiet Höegh Autoliners på Euronext Growth. Selskapet har før børsdebuten hentet 1,2 milliarder kroner i en emisjon, der aksjen ble priset til 21 kroner. Aksjen stiger 0,12 prosent på formiddagen.

I forkant av noteringen har fraktrederiet fått med seg de fire hjørnesteinsinvestorene KLP, LHC, Intertrade Shipping AS og Global Value Investment Corp.