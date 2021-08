Petter Smedvig Hagland selger en av byens dyreste boliger

Smedvig-arving Petter Smedvig Hagland vil selge huset sitt i Eiganesveien 32 for 35 millioner kroner. Han kjøpte huset for 27 millioner kroner da han kom hjem fra London i 2016.

Huset til Petter Smedvig Hagland har en prisantydning på 35 millioner kroner. Det har adresse Eiganesveien 32. Nærmeste nabo er svigerfar Bjørn Maaseide. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det var DN som først meldte om boligsalget.

Dersom Smedvig Hagland oppnår prisantydningen, er det bare blitt solgt én dyrere bolig i Stavanger noensinne, og det var da Smedvig Haglands mor Hjørdis Smedvig solgte sin sentrumsleilighet til investoren John Arild Ertvaag for 38 millioner kroner i 2016.

Petter Smedvig Hagland (41) har den siste tiden vært bosatt i Stockholm sammen med sin kone Kristina Maaseide-Hagland. Der har han vært ansatt i energiselskapet Svea (tidligere Dome Energy) hvor han har en eierpost på 6 prosent.

Smedvig Hagland unngikk så vidt å gå personlig konkurs i fjor, etter at hans selskap Petrus AS kom i en likviditetskrise som følge av mange feilslåtte investeringer.

Petter Smedvig Hagland har tapt mange hundre millioner kroner etter at han kom hjem til Stavanger med arven sin. Vis mer

Mistet Alstor-prosjektet

Han måtte da selge seg ut av det store boligprosjektet Mosvannet Park på den tidligere tomten til Hotel Alstor i Stavanger. Smedvig Hagland og partnerne i The Property Group (TPG) hadde da vært gjennom en opprivende rettssak om dette prosjektet i 2018, etter at Alfred Ydstebø og Base Property saksøkte dem. Det ble inngått et forlik der Smedvig Hagland måtte betale nær 20 millioner kroner, men han fikk beholde eierskapet til prosjektet.

Men i fjor ble han likevel tvunget til å selge seg ut. Salgssummen var på langt nær nok til å dekke gjelden til Petrus AS.

Høy gjeld

Det kom fram at Petrus hadde en gjeld på 125 millioner kroner til flere kreditorer. DNB var største kreditor med nær 70 millioner kroner til gode.

Det store problemet for Smedvig Hagland var at han hadde skrevet under på en selvskyldnerklausul som gjorde han personlig ansvarlig for selskapets gjeld.

En omfattende økonomisk redningsaksjon i fjor sommer endte med at han unngikk konkurs, hovedsakelig fordi svigerfar Bjørn Maaseide bidro med 5 millioner kroner til nedbetaling av bankgjelden til DNB.

Smedvig Hagland er fortsatt største eier i selskapet The Property Group (TPG), et eiendomsselskap han eier sammen med Kjetil Andersen og som har flere prosjektet på gang i Stavanger og Sandnes.

Han eier også en luksuseiendom i Miami, Florida. Den ble pantsatt i løpet av pengekrisen i fjor, og verdien skal være et sted mellom 30 og 50 millioner kroner. Eiendommen er forsøkt solgt, men pandemien har gjort salget vanskelig.

Hjem etter 17 år

Det er nå drøyt fire år siden Smedvig Hagland kom hjem til Stavanger etter 17 år i London. En anonym tilværelse i verdensmetropolen ble byttet ut med et gjennomsiktig og mye mer offentlig liv i Stavanger. Med seg hjem hadde han sin del av arven på rundt 450 millioner kroner som han fikk da han ble kjøpt ut av Smedvig-konsernet. Disse ble plassert i selskapet Petrus AS.

Petter Smedvig Hagland har foreløpig ikke svart på henvendelsene fra Aftenbladet/E24.