Forbrukertilsynet truer Sats med millionbot - treningskjeden lover handling

At Sats-kunder automatisk ble overført til et digitalt abonnement under coronakrisen er brudd på loven, mener Forbrukertilsynet. Nå varsler de Sats om millionbot. Treningsgiganten er uenig, men vil etterkomme tilsynets krav.

TRENINGSGIGANT: Sats er den største treningskjeden i Norden, og har måtte stenge ned hundrevis av treningssentre som følge av coronakrisen. Vis mer Stian Lysberg Solum

Publisert: Publisert: 2. september 2020 17:30

– Vi har jobbet frem og tilbake med Sats i denne saken, og vi står fremdeles på vårt, at Sats sin praksis strider med markedsføringsloven, altså at man ikke kan kreve betaling når det ikke finnes noen enighet om det, sier Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukertilsynet.

Tilsynet varsler nå at Sats må føye seg etter pålegget innen 17. september, hvis ikke går det ut tvangsmulkt på to millioner kroner, opplyser tilsynet til E24.

Forbrukertilsynet har aldri gitt en større bot noen gang, men har ifølge Haug gitt én bot på samme størrelse.

Det har gjennom våren og sommeren pågått en uenighet om Sats hadde mulighet til å overføre sine kunder til et digitalt tilbud, da treningssenterne måtte stenge som følge av coronakrisen.

For da sentrene ble tvunget til å lukke dørene og skru av lyset i midten av mars, måtte kundene ta til takke med videotimer og andre digitale tjenester.

Eksisterende kunder fikk fire dager til å velge mellom ulike typer kompensasjon da sentrene ble stengt ned. Valgte de ikke å svare på henvendelsen, opplyste Sats at medlemmene automatisk ville bli digitale abonnenter.

Forbrukertilsynet mener det er dette som er brudd på markedsføringsloven paragraf 11.

Sats har avvist alle beskyldninger om lovbrudd, men vil nå innrette seg etter tilsynets krav.

SATS-SJEF: Sondre Gravir erkjenner at man ikke har gjort at helt perfekt under krisen, men understreker at hans oppfatning er at kundene er fornøyd med det digitale tilbudet under krisen. Vis mer Anita Arntzen

Sats: Vil ikke kreve betaling

– Vi har mottatt det varslede vedtaket, og det er forsåvidt ingen nye momenter der. Vi konstaterer at vår juridiske vurdering er annerledes enn den Forbrukertilsynet har gjort, sier toppsjef i Sats, Sondre Gravir til E24 som legger til at de allerede har sendt sitt svar til tilsynet.

– Vi føler også at vi har justert tilbudet til det beste for brukerne våre, sier han.

Likevel påpeker han at det viktigste for dem er å avslutte saken på en god måte slik at brukerne er fornøyde.

– Vi kommer derfor til å akseptere tilsynets premiss, og gjøre tiltaket som etterspørres, nemlig å ikke kreve betaling fra de som ikke har betalt for det digitale medlemskapet. Med dette vil også boten bortfalle, sier Gravir.

– Betyr dette at man også betaler tilbake kundene som har betalt for det digitale tilbudet, hvis man ikke aktivt har takket ja til digital trening?

– Nei, men som vi har sagt er mange fornøyde med dette tilbudet, og dersom man føler seg urettmessig fakturert så er det bare å ta kontakt, så finner vi en løsning på det.

– Burde betale tilbake

I tillegg til den automatiske overføringen, mener Forbrukertilsynet også at Sats villedet forbrukerne om oppsigelsestidens lengde.

Gjennom våren og sommeren har Sats sine advokater og Forbrukertilsynet diskutert saken gjennom flere brev, og til slutt kom tilsynet frem til at Sats-kundene enten må få pengene tilbake for det digitale medlemskapet - eller innhente aksept til overføringen.

– Vi oppfordrer fremdeles Sats til å betale tilbake pengene til de kundene som allerede har betalt for det digitale abonnementet uten å ha godkjent dette.

I et brev fra Sats til Forbrukertilsynet i juni skriver kjedens advokat at det fremstår som urimelig om de medlemmene som ikke svarte på mail om kompensasjon, enten skulle få den digitale treningen gratis eller bli utestengt fra tilbudet.

Har fått 26 klager

En potensiell tilbakebetaling ville betydd enorme summer for Sats, som ved utgangen av mars hadde 301.000 kunder i Norge. Sats opplyser at over 600.000 brukere har tatt i bruk.

Gravir opplyser at treningskjeden hadde sett annerledes på saken om færre hadde brukt tilbudet.

Forbrukertilsynet har til sammen fått 26 klager fra forbrukere som reagerer på Sats sin håndtering av nedstengningen.

Juridisk direktør Haug sier dette er et høyt antall klager i en slik sak. I tillegg hadde Forbrukerrådet fått 80–90 klager på tematikken i juni, ifølge Haug.

– Er det mange saker hos dere som kommer så langt som et varsel om tvangsmulkt?

– Nei, av flere hundre saker som behandles hvert år, så er det bare 8-10 som ender med at det varsles om vedtak.

