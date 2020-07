Nå skal Kodak produsere legemidler – aksjen tredoblet på Wall Street

Eastman Kodak ble verdenskjent for fremkalling av bilder. En avtale med amerikanske myndigheter sendte aksjen rett til værs tirsdag.

Bildet er fra teknologikonferansen CES 2018 i Las Vegas. Vis mer David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: Publisert: 28. juli 2020 22:10

Eastman Kodak har signert en avtale med amerikanske myndigheter om å hjelpe til med produksjonen av flere legemidler, skriver Wall Street Journal.

Det skal blant annet dreie seg om malariamedisinen hydroxychloroquine. USAs president Donald Trump har flere ganger trukket denne frem som en potensiell kur for coronaviruset.

Avisen skriver at selskapet har vunnet en låneavtale på 765 millioner dollar fra myndighetene i landet. Beløpet tilsvarer 6,97 milliarder norske kroner. Lånet skal bli betalt tilbake over 25 år.

Toppsjef Jim Continenza sier til Wall Street Journal at han venter at virksomheten innen farmasøytiske ingredienser vil stå for mellom 30 og 40 prosent av inntektene over tid.

Les på E24+ (for abonnenter) Sjekk om du bør valutasikre fondene dine

Børsfest

Nyheten blir tilsynelatende svært godt mottatt av markedet, som sendte aksjen opp hele 206 prosent på New York-børsen tirsdag kveld.

Aksjen ble handlet til 8,25 dollar ved stengetid, men aksjen har vært omsatt for over ni dollar i løpet av dagen. Mandag var sluttkursen på 2,62 dollar.

Kodak hadde en markedsverdi på 116 millioner dollar før børsåpning, ifølge CNBC. Etter den elleville oppturen i aksjen er markedsverdien nå på over 347 millioner dollar – eller 3,16 milliarder norske kroner.

Fotopioner

Eastman Kodak er ikke først og fremst kjent for legemidler, men snarere fotokameraer og bildefremkalling.

Selskapet var først med å utvikle det håndholdte digitalkameraet, uten at de valgte å satse på nett opp denne – i frykt for at nettopp den digitale virksomheten skulle true den svært inntektsbringende filmvirksomheten.

Det som kan omtales som et stort feilgrep har blitt pensum verden over.

Selskapet søkte om konkursbeskyttelse, en såkalt Chapter 11-prosess, i 2012. Deretter solgte Kodak senere mange av patentene sine for rundt 525 millioner dollar til blant annet Apple, Microsoft og Facebook.

Etter restruktureringen har selskapet satset på blant annet printersystemer og ulike programvarer, samt hoppet på blokkjede-bølgen. Selskapet har vært på New York-børsen siden januar 2014.

Les også – Hele Tesla-overskuddet skyldes uvanlig mye miljøstøtte

Les også Slack beskylder Microsoft for å bryte konkurranseregler