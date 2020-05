Norwegian setter hardt mot hardt - obligasjonseiernes frist er ute

Flyselskapet kom torsdag ettermiddag med et «siste tilbud» til obligasjonseierne. Fristen deres for å si ja eller nei til kriseløsningen utløp klokken 23.00, men klokken 07.00 morgenen etter er det fortsatt ikke kommet en avklaring.

Norwegian-sjef Jacob Schram leder et flyselskap som for øyeblikket lever på lånt tid. Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

Oppdatert 07.10: Norwegians informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen opplyser til E24 at flyselskapet vil oppdatere markedet så snart de har noe nytt å si.

For å få med seg sine obligasjonseiere på en kriseløsning, meldte Norwegian om endringer i forslaget sitt torsdag ettermiddag. Dermed ble obligasjonseiermøtet som egentlig skulle starte klokken 16 utsatt.

Obligasjonseierne er kort fortalt noen av dem som har lånt Norwegian penger.

Her var målet å godkjenne flyselskapets redningsforslag, som innebærer konvertering av gjeld til aksjer. Norwegian vil også gjennomføre en aksjeutvidelse på opp til 400 millioner kroner i en emisjon. Dette for å sikre kriselån fra staten.

Nytt tilbud

Norwegian meldte torsdag blant annet om følgende endring i tilbudet til långiverne:

De gir obligasjonseierne en delvis fortrinnsrett på kapitalinnhentingen som skal gjennomføres i etterkant av gjeldskonverteringen.

Flyselskapet løser opp innlåsingskrav som sier hvor lenge kreditorene må sitte på aksjene de får gjennom konverteringen.

Obligasjonseierne i det konvertible lånet gis mulighet til å konvertere resten av lånet umiddelbart etter hovedkonverteringen.

Norwegian vil skjerme inntekter fra salg av såkalte sloter, eller avgangstider, på flyplassen Gatwick slik at de sikres obligasjonseierne i NAS07 og NAS08, som har pant i disse slotene.

Tilbudet varte til 23.00 torsdag kveld.

«Dette er selskapets siste tilbud», skriver Norwegian i en melding.

– Hvis det blir nei i kveld, er det en svært, svært alvorlig situasjon for Norwegian. Da er slaget nesten tapt, og det må et mirakel til for å unngå skifteretten, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til NTB.

Gjeldstynget

Samtidig opplyser Norwegian om at det jekker ned hvor mye av den konvertible obligasjonen det vil gjøre om til aksjer til 77 prosent, dersom kreditorene går med på å tegne seg for et visst antall aksjer i emisjonen, som må tilsvare minst 50 millioner kroner, i etterkant. Dette var tidligere på 85 prosent, før det ble satt ned til 80 prosent på tirsdag.

Långiverne som tegner seg for aksjer i emisjonen gis også muligheten til å få frigjort 1,6 ganger så mye av sine tildelte aksjer fra såkalt «lockup», som er en avtale om at man ikke kan selge aksjer før et visst tidspunkt.

I meldingen torsdag fremgår det også at eksisterende aksjonærer får tilbud om å tegne seg for halvparten av aksjene i emisjonen, mens 25 prosent hver vil tildeles henholdsvis obligasjonseiere og leasingselskaper som konverterer gjelden sin til aksjer og nye aksjonærer.

Norwegian hadde en gjeld på til sammen 61 milliarder kroner ved nyttår, fordelt på 21,9 milliarder fra flyfinansiering med pant i flyene og resten på gjeld til obligasjonseiere og leasingselskaper.

