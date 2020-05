Bratt børsfall i Hongkong

Asiatiske børser faller bredt i lys av blant annet geopolitisk uro og konsekvensene av coronaviruset.

Børsene verder over hentet inn store deler av coronaraset i april, men i mai har utviklingen vært mer urolig. Vis mer Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: Publisert: 22. mai 2020 05:59

Hongkong-børsen skiller seg ut fredag med et ras på nær fire prosent.

Det i kjølvannet av at Kina ønsker å foreslå at Hongkong får en omstridt sikkerhetslov som vil forby forræderi, oppvigleri og løsrivelsesaktivitet i det kinesiske territoriet.

Hvis sikkerhetsloven blir innført i Hongkong, vil den kunne begrense opposisjonens aktiviteter. At loven nå skal legges fram til drøfting i Folkekongressen, synes å bekrefte spekulasjoner om at Beijing ønsker å forbigå Hongkongs egne myndigheter slik at Kina får større mulighet til å slå ned på aktivitet som Beijing mener undergraver forholdet mellom Hongkong og Fastlands-Kina, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge BBC krever Hongkongs egen mini-grunnlov at en slik lov innføres i territoriet, men myndighetene har latt være på grunn av sterk motstand blant mange av Hongkongs innbyggere, som ikke ønsker at byen skal ha det samme styresettet som resten av Kina.

Dropper vekstmål

Samtidig tynger en mer spent situasjon mellom stormaktene USA og Kina.

Onsdag anklaget USA-president Donald Trump Kina for å være ansvarlig for et «verdensomspennende massedrap». Torsdag advarte Kina om at landet vil svare dersom det innføres straffetoll.

Viruskrisen har også ført til at Kina, i motsetning til tidligere år, ikke vil sette noen mål for økonomisk vekst i år. Det ble kunngjort under Folkekongressen som startet fredag i Kinas hovedstad Beijing.

– På grunn av stor usikkerhet forårsaket av covid-19-pandemien, vil Beijing prioritere å stabilisere arbeidsmarkedet og sikre levestandarden, sa statsminister Li Keqiang under sin åpningstale.

Bredt fall

Slik er utviklingen på de asiatiske børsene fredag:

Nikkei 225 i Tokyo ned 0,44 prosent

Kospi i Seoul ned 0,83 prosent

Hang Seng i Hongkong ned 3,63 prosent

Shanghai Composite ned 1,10 prosent

Singapore-børsen ned 1,58 prosent

ASX 200 i Sydney ned 0,51 prosent

Oljeprisen (brent spot) er på morgenkvisten ned rundt 2,5 prosent for dagen til 35 dollar fatet.