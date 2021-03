Tror Tesla vil nå 3.000 dollar innen 2025

Cathie Woods fondsselskap Ark Invest, som forvalter noen av de mest populære teknologifondene i verden, tror Tesla vil mer enn firedoble seg, og nå fire billioner dollar i markedsverdi om fire år.

Cathie Wood, som har lastet fondene sine med Tesla-aksjer, tror verdien av elbilprodusenten vil fortsette å stige. Vis mer byoutline Alex Flynn / Bloomberg

Elbilprodusenten Tesla har i dag en aksjekurs på 654 dollar, etter å ha falt fra en topp på 880 dollar i slutten av januar.

Nå tror Ark Invest, som har en betydelig andel av forvaltningskapitalen i elbilprodusenten, at selskapet vil ha en aksjekurs på 3.000 dollar i 2025. Dette tilsvarer en markedsverdi på 4 billioner dollar. Det kommer frem i en analyse utarbeidet av Tasha Keeney i selskapet.

De mener blant annet at Tesla får høyere marginer på forsikringssektoren, da de samler inn veldig detaljert data om kjøremønstre fra kundene sine. De tror også at det er sannsynlig at Tesla vil klare å levere fullstendig selvkjørende biler innen 2025. De tror dette igjen vil gjøre at de kan oppnå høy vekst i taxitjenesten deres som bruker selvkjørende biler.

Forvaltningsselskapet Ark Invest ble startet av Cathie Wood i 2014, og forvaltningskapitalen til deres fem fond har steget fra 3 milliarder dollar til 60 milliarder dollar på ett år. Fondene har tjent godt på teknologibølgen som har preget børser verden over.

Tesla utgjør 10 prosent av det børshandlede fondet «Autonomous Tech», 9 prosent av «Innovation» og over 8 prosent av «Next Generation Internet».

Publisert: Publisert: 22. mars 2021 07:04