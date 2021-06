DNB har sikret seg over 90 prosent av aksjene i Sbanken

DNB har fått ja til å kjøpe 90,9 prosent av Sbanken-aksjene. Dermed er storbanken et steg nærmere å kunne tvangsinnløse de resterende eierne og sluke Sbanken. Dette skjer etter at DNB økte det opprinnelige budet til 108,85 kroner per aksje.

Administrerende direktør i DNB, Kjerstin Braathen, har nå fått ja fra mange nok aksjonærer til å sluke Sbanken. Vis mer byoutline Olav Olsen / Aftenposten

DNB skriver i en børsmelding at det foreløpige resultatet viser at de har fått ja til å kjøpe 90,9 prosent av aksjene i Sbanken. DNB sier at de vil annonsere det endelige resultatet når dette er klart.

Mandag forrige uke økte DNB budet på Sbanken til 108,85 kroner per aksje, fra et opprinnelig bud på 103,85 kroner per aksje, og omtalte dette som «siste tilbud».

Med 90 prosent eierskap kan DNB tvangsinnløse de siste 10 prosentene som ikke vil selge, noe DNB også sier de har planer om å gjøre.

Styret i Sbanken har anbefalt aksjonærene å godta budet, og det endelige budet verdsetter Sbanken til 11,6 milliarder kroner.

Lang kamp om banken

DNBs forsøk på å sluke Sbanken har irritert flere av Sbankens kunder, som er lite fornøyd med at DNB har forsøkt å ta over den lille konkurrenten. Flere av dem organiserte seg for å forsøke å stoppe oppkjøpet, men disse forsøkene ser nå ut til ikke å ha ført frem.

Oppkjøpet kan fortsatt bli stoppet av Konkurransetilsynet, som undersøker om en fusjon mellom Sbanken og DNB kan skade konkurransen. Videre må også Finanstilsynet både godkjenne og svare på om de aksepterer at Sbanken-merkevaren fortsetter eller ikke. Finansdirektør Ottar Ertzeid i DNB har tidligere sagt at banken planlegger å kvitte seg med Sbanken-merkenavnet om de tar over banken.

Sbanken ble startet i 2000 under navnet Skandiabanken, som Norges første rene nettbank.