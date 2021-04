Kundene raser etter oppkjøpsmelding: – Håper de tar til fornuft

Nyheten om DNBs oppkjøpsønske skaper raseri og trusler om kundeflukt fra Sbankens kunder i sosiale medier. – Jeg tror de vil bli positivt overrasket, sier DNB-sjef Kjerstin Braathen. Samtidig understreker Sbanken at den fortsatt ikke er kjøpt opp.

Arve Qvist Nordhagen, Morten Mjønes og Agnar Karlsen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Torsdag morgen kom meldingen om at DNB vil kjøpe opp Sbanken i en transaksjon som er verdt omtrent 11,1 milliarder kroner.

Sbanken-kunder som E24 har snakket med peker på dårlig omdømme, vilkår og kundeservice som årsaker til reaksjonen mot oppkjøpet.

Selskapets styre anbefaler Sbankens aksjonærer å akseptere budet, og så langt har DNB mottatt forpliktelser fra 29 prosent av aksjonærene i Sbanken, inkludert Altor som eier 25 prosent av selskapet.

Det er en tabbe, mener en rekke kunder. I skrivende stund er det over 1.500 kommentarer på Sbankens Facebook-sider:

«Det verste som kan skje. Blir dette en realitet, skifter jeg bank!», skriver en kunde.

«Dersom dette innebærer at en tvinges over på DNBs nettbank/kundeservice/betingelser blir det definitivt bankbytte», skriver en annen.

– Mister meg som kunde

Jens Brun-Pedersen (67), kjent fra sin tid som programleder i Jeopardy og journalist i NRK, er en av dem som reagerer sterkt.

På Twitter fyrer han løs mot DNB:

– Jeg var kunde i DNB i mange år, men irriterte meg mer og mer over rentene og lederlønninger. Da Sbanken kom på banen hoppet jeg over dit.

Nå tror han flere kunder vil se seg om etter ny bank.

– Mange byttet til Sbanken fordi de hadde et dårlig forhold til DNB. Hvis de skal eie Sbanken så må vi bytte igjen, sier journalistveteranen til E24.

Samtidig varsler Konkurransetilsynet at de vil undersøke om det planlagte oppkjøpet vil skade konkurransen i markedet.

Jens Brun-Pedersen har vært kunde i DNB tidligere, men byttet. Nå vurderer han å bytte igjen. Her som programleder for Jeopardy i 1994.

DNB: – Håper de vil gi oss en sjanse

DNB-sjef Kjerstin Braathen håper de mange misfornøyde kundene nå vil gi dem en sjanse.

– Jeg tror kundene vil bli positivt overrasket over hva de kan få. Vi ønsker å kunne få lov til å vise hva vi i sum kan tilby, sier hun til E24.

– Mitt budskap til kundene er at vi håper de vil vente litt, og gi oss en mulighet til å vise det vi tror på – at dette kommer til å bli enda bedre for kundene, sier hun videre.

Styreleder i Sbanken, Niklas Midtby, skriver at det «ikke skjer endringer før et eventuelt kjøp er gjennomført».

– Det er lite sannsynlig at det skjer endringer for kundene våre før i 2022. Hvilke eventuelle endringer det kan bli, er for tidlig å si noe om, skriver han i en e-post til E24.

Styreleder i Sbanken, Niklas Midtby, sier det er lite sannsynlig med endringer for kundene før 2022.

Etter stor pågang på Facebook, oppdaterte Sbanken sine Facebook-sider torsdag formiddag:

«Vi understreker at vi ikke er kjøpt opp enda. Men vi er et børsnotert selskap, og da er det aksjonærene våre som tar stilling til om de ønsker å selge. Ansatte og ledelsen i Sbanken kan ikke bestemme det», skriver banken på Facebook.

«Vi håper at dere kan være tålmodige med oss til det er avklart hva som skjer med Sbanken fremover. Det vil ta tid, men vi forventer en endelig avklaring i løpet av høsten», skriver selskapet videre.

– Å få kontakt med DNB er like enkelt som innbrudd i Pentagon

Agnar Karlsen (64) er en annen som har luftet misnøye etter nyheten.

– Som kunde i Sbanken synes jeg dette er svært, svært trist, sier han da E24 ringer.

Han spår nå en «kundeflukt man ikke har sett maken til», og mener Sbanken og DNB er som motpoler å regne.

– Kundene vil beholde Sbanken, det ser man nå, dette blir ramaskrik. Jeg bytter på dagen hvis dette blir noe av, forklarer han.

Karlsen har vært kunde i Sbanken i så mange år at han ikke har tall på det, men forsikrer at han har vært «kjempefornøyd med alt», særlig vilkår og service.

– Å få kontakt med DNB er like enkelt som å bryte seg inn i Pentagon, mener han.

– Jeg er veldig, veldig skuffet. Nå er det bare å søke i markedet etter ny bank.

Det blir ikke DNB, garanterer han.

BYTTER: Agnar Karlsen viser frem Sbanken-kortet. Han bytter bank på dagen hvis oppkjøpet går gjennom, sier han.

– Elendig nyhet

Arve Qvist Nordhagen (49) har vært trofast kunde i Sbanken siden 1997, og har etter eget utsagn «vært kjempefornøyd i alle år».

Særlig har det vært positivt med gebyrfri bank, spesielt da han bodde i utlandet i en periode.

– De har gode vilkår og kundebehandling. Jeg har aldri trengt en filial, det har fungert så godt.

Samtidig mener han DNB faller for eget omdømme i saken.

– Det er høye gebyrer og dårlig kundeservice, ofte er store banker ikke det beste.

Nå håper han at «styret tar til fornuft» og unngår det Nordhagen beskriver som en «kjempetabbe».

– Det er ingen positive reaksjoner til dette, det er ganske massivt, mener han.

Arve Qvist Nordhagen er blant kundene som reagerer kraftig på at DNB vil kjøpe Sbanken.

– Helt krise er kanskje å overdrive, men dette er utrolig synd.

Det sier Morten Mjønes (43) på telefon til E24.

Han har allerede ringt Handelsbanken for å gjennomføre bankbytte. Nå tror han flere kunder vil flykte til konkurrentene.

– DNB har historisk vært veldig dyre, og de kaster penger rundt seg på lederlønninger og arrangementer. Dette er jo forbrukernes penger.

I fjor økte DNB-sjefens samlede kompensasjon med med nærmere fem millioner kroner. Samtidig tjente de 12 konserndirektørene til sammen 84 millioner kroner.

– Usympatisk bank

Mjønes sier han aldri har sett så «massive reaksjoner», og tror man har «undervurdert kundemassen til Sbanken».

– DNB er en usympatisk bank, jeg kommer til å bytte hvis dette går gjennom.

Nå mener han flere av bankenes konkurrenter kan gni seg i hendene.

– Sbanken har vært en bank for dem som er litt bevisste og som liker å sjekke vilkår flere steder. Det er en ganske mobil gruppe, tror jeg, som helt sikkert skal ut på markedet nå, forklarer han.

Morten Mjønes planlegger allerede bankbytte, og tror flere nå gjør det samme.

Publisert: Publisert: 15. april 2021 11:49 Oppdatert: 15. april 2021 12:57