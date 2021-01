Frp har flest Norwegian-aksjonærer på Stortinget: Ingen har solgt seg ut

Fem folkevalgte på Stortinget er småaksjonærer i kriserammede Norwegian, og fire av dem har tilknytning til Fremskrittspartiet. – Usedvanlig dårlige aksjespekulanter, men langt bedre politikere, sier Jon Helgheim, som sitter igjen med null kroner.

De fem stortingsrepresentantene som har registrert Norwegian-aksjene sine hos Stortinget. Fra øverst til venstre: Helge André Njåstad (Frp), Solveig Horne (Frp), Ulf Leirstein (Uavhengig, tidligere Frp), Helge Larsen (H), Jon Helgheim (Frp).

Fem stortingsrepresentanter eier aksjer i det kriserammede flyselskapet, ifølge Stortingets register for økonomiske interesser.

Tre av dem tilhører Frp: Jon Helgheim, Solveig Horne og Helge André Njåstad. Den fjerde er tidligere Frp-representant Ulf Leirstein, som har vært uavhengig siden han meldte seg ut av partiet i 2019. Den femte er Høyre-representant Erlend Larsen.

E24 har snakket med alle fem, og ingen av dem har solgt aksjene sine.

Norwegian-aksjen har blitt handlet på skyhøye nivåer i forhold til kursen i selskapets planlagte kapitalinnhenting. Fredag steg aksjen 8,6 prosent til 57,9 kroner på Oslo Børs etter at regjeringen bekreftet støtte på 1,5 milliarder kroner til selskapet.

Jon Helgheim (Frp): – Gjør det motsatte av meg

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, står oppført i registeret med 81 Norwegian-aksjer, men det var før Norwegian omgjorde 100 aksjer til én gjennom en aksjespleis i desember.

– Nå står det at aksjene mine er verdt null kroner. Så den investeringen anser jeg som tapt, sier Helgheim til E24.

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim.

Helgheims Norwegian-aksjer dukket opp i Stortingets register i mars 2020, men han husker ikke akkurat når han kjøpte dem.

– Jeg har kjøpt og solgt ganske mye. Jeg hopper og spretter litt hit og dit, sier han.

– Jeg gikk inn i Norwegian før det virkelig gikk nedover. Jeg leste at de som gjorde det, måtte regne med en sinnssyk kursoppgang for å få igjen pengene.

– Hvorfor tror du Norwegian-aksjen er så populær blant Frp-politikere?

– Vi er usedvanlig dårlig aksjespekulanter, men langt bedre politikere. Folk bør følge med på hva jeg gjør i markedet, og gjøre det motsatte hele tiden, så kan de tjene mye penger.

Solveig Horne (Frp): Venter på ny emisjon

Frps Solveig Horne havnet i Aftenposten/E24s søkelys i desember fordi hun kjøpte aksjer i Norwegian mens Stortinget diskuterte om staten skulle redde selskapet.

Horne forklarte at hun følte seg litt «vågal» da hun i fjor høst kjøpte 2.000 aksjer for rundt 1.100 kroner. Nå opplyser Horne at hun har beholdt Norwegian-aksjene gjennom krisen.

Solveig Horne er stortingsrepresentant for Frp og fraksjonsleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Jeg har ikke solgt dem, men etter omgjøringen har mine 2.000 aksjer blitt til 20. I registeret til Stortinget står det nå at jeg eier mindre enn 1 prosent, sier hun til E24.

– Ville det ikke vært bedre å selge aksjene nå for å redde stumpene?

– Det er ikke noe å redde. Og hvis jeg selger meg ut, er jeg ikke lenger aksjonær, og vil ikke få tilbud først i emisjonen. Jeg skulle sikkert solgt dem, men sitter nå på de enda, og så får vi se om jeg kjøper mer når emisjonen kommer i mars.

– Hvorfor er Norwegian-aksjen så populær i Frp?

– Vi har jo alltid vært for økt konkurranse i flytrafikken. Du trenger heller ikke være storinvestor, men kan putte inn et lite beløp. Det er bra for småsparere å kunne komme inn på et lavt punkt.

Helge André Njåstad (Frp): – Kjøpte bare for «noen hundrelapper»

Frps Helge André Njåstads står oppført i Stortingets register med en aksjepost i Norwegian på under 1 prosent. Aksjeposten dukket opp i desember 2020, og Njåstad bekrefter i en SMS at han kjøpte aksjene «i høst».

– Har du solgt deg ut eller ikke?

– Nei, kjøpte bare for noen hundrelapper for å følge med rett og slett. Ikke vært noen god investering, så anser de kronene som tapt, skriver Njåstad.

– Hvorfor tror du aksjen er så populær i partiet?

– 3 av 26 er vel ikke mange. Det har ikke vært snakket om, så aner ikke.

Frp-representant Helge André Njåstad sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Ulf Leirstein (Uav.): Både Frp og Norwegian er «folkelig»

Norwegian-aksjonær Ulf Leirstein er i dag uavhengig representant på Stortinget. Han var imidlertid medlem av Frp i 30 år, før han trakk seg fra alle verv i 2018 og meldte seg ut av partiet i 2019.

Leirstein tror at Frp og Norwegian-aksjen har blitt brakt sammen av en felles folkelighet.

– Frp er jo partiet for folk flest, og Norwegian var et veldig folkelig selskap da det startet. Bjørn Kjos var gjest på Frps landsmøte og fortalte om hvordan de drev. Partiet er glad i gründere og glad i det folkelige, så det var midt i blinken, sier Leirstein til E24.

Ulf Leirstein er uavhengig representant for Østfold og blant annet medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Selv kjøpte Leirstein sin aksjepost på under 1 prosent for «lenge siden». Aksjeposten har vært oppført i Stortingets register siden første offentlig tilgjengelige utgaven fra november 2017.

– De kostet meg bare noen få tusenlapper. Det er ikke så mange aksjer igjen, men jeg har ikke tapt veldig mye på det. Jeg har ikke planer om å kjøpe flere aksjer eller selge meg ut. Nå går Norwegian mer tilbake til det gode gamle, så det er spennende, sier Leirstein.

Han forklarer at han kjøpte aksjer for å kunne følge bedre med på selskapet – og oppfordrer alle som har mulighet til å gjøre det samme for å lære mer.

– Jeg kjøpte ikke aksjene som en investering, jeg er ingen spekulant, men primært fordi det var gøy å følge med på selskapet og delta på generalforsamling. Jeg har selv stemt og støttet emisjoner og så videre den siste tiden. Jeg har også kjøpt aksjer i SAS for å følge med der, sier Leirstein.

Erlend Larsen (H): Tidligere flyger med fem aksjer

I fjor gjorde Aftenposten/E24 en gjennomgang av både Stortingets register og aksjonærregisteret, og fant ut at hver tiende stortingsrepresentant ikke hadde ført opp alle eller noen av aksjene de eide.

Erlend Larsen i Høyre var den representanten med flest aksjeposter som ikke var innrapportert, noe han forklarte med at han ikke trodde aksjene var registreringspliktige.

Nå står Larsen oppført med 510 aksjer i Norwegian, men ved en nærmere sjekk viser det seg at de har blitt til fem aksjer etter aksjespleisen.

– Nå er det bare fem aksjer igjen, sier Larsen til E24.

– Hvorfor har du ikke solgt deg ut?

– Hvis jeg skulle solgt meg ut, hadde jeg fått 300 kroner, så jeg tror jeg dropper det.

Erlend Larsen er stortingsrepresentant i Høyre for Vestfold og er medlem av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Larsen forklarer at han har «kjøpt eller solgt aksjer mer eller mindre bestandig». Han er ikke helt sikker på når kjøpte Norwegian-aksjene, men sier han har vært inne «ganske lenge».

– Jeg har fått noen gevinster før. Men sist gang gikk det ganske dårlig. Jeg har skjønt at jeg er en ganske dårlig aksjespekulant. Jeg vet at andre setter opp sånne «limits», så du selger seg ut hvis aksjen faller for eksempel ti prosent, sier han.

Han kaller Norwegian-aksjen en «risikoaksje».

– Et par dager før Norwegian gikk til den irske retten, sa jeg til ungene: «Hvis vi har 5.000 kroner å miste, så er tiden inne», men ingen gikk inn. Da må du være risikovillig, slår Larsen fast.

Den tidligere flygeren, som også eier noen aksjer i SAS, sier han «naturligvis» er interessert i luftfart. Han synes heller ikke det er så unaturlig at folk på høyresiden er mer åpne for å kjøpe aksjer, fordi de er mer åpne for næringslivet og ser behovet for risikokapital.

– Men jeg er jo bare en småsparer. Det er mest for å prøve å få det til. Etter dette, kan det bare gå oppover.

