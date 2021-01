Gamestop fortsetter himmelferden - Biden-administrasjonen «overvåker situasjonen»

Hobbyinvestorer fra forumer fortsetter å sende videospill-aksjen til værs. Onsdag kveld opplyser Det hvite hus at de holder øye med situasjonen.

Spillkjeden Gamestop har fått hjelp av internett i kampen mot investorene som satser på at selskapet aksje skal falle. Vis mer byoutline Shannon Stapleton / Reuters

Det skriver MarketWatch.

– Vårt økonomiske team, inkludert finansminsiter Yellen og andre, overvåker situasjonen, sier pressesjef Jen Psaki i Det hvite hus til avisen.

– Det er forøvrig en god påminnelse om at aksjemarkedet ikke er det eneste som kan fortelle oss om hvor sunn økonomien er, sier hun videre.

Onsdag kveld stiger videospill-aksjen ytterligere 103 prosent på Wall Street. Også tirsdag var aksjen den klart mest omsatte på den amerikanske børsen, med et handelsvolum på 20 milliarder dollar.

Bakgrunnen er en innbitt kamp mellom hobbyinvestorer fra forumer og shortere - spekulanter som vedder på kursras i aksjer.

En favoritter for shortere

Gamestop-aksjen har lenge hatt en svært høy shortinteresse, altså veddemål på kursfall mot seg.

Da det på nyåret var snakk om ytterligere shorting av aksjen, bestemte hobbyinvestorer i amerikanske aksjeforum, spesielt på Reddit-forumet «WallStreetBets», om å kjøpe videospillaksjen i stor stil.

Dette er noe de gjerne gjør med aksjer som har høye veddemål mot seg.

Nyutnevnt finansminister Janet Yellen skal ifølge Marketwatch følge med på situasjonen knyttet til Gamestop. Vis mer byoutline Andrew Harnik / AP

Dette er shortsalg Når en investor selger aksjer «short» – selger han i realiteten aksjer han ikke har. Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert. Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake Vis mer vg-expand-down

Massive tap

For shortselgerne i Gamestop er situasjonen brutal.

Videospillselskapets aksjebyks på nær 700 prosent i år har påført et tap på fem milliarder dollar, eller 43 milliarder kroner, siden årsskiftet, ifølge ferske S3 Partners-beregninger.

Det kommer på toppen av tap på i underkant av en milliard dollar, eller rundt åtte milliarder kroner, i fjor.

Samlet er shortinteressen i Gamestop, som har 5.000 videospillbutikker, nå på 5,5 milliarder dollar, som betyr at 71,79 millioner aksjer er lånt ut til praksisen. Det er rundt en million aksjer mer enn for en uke siden.

La ned i Norge

Spillkjeden hadde i mange år et tydelig avtrykk i Norge, men etter fallende inntekter over lengre tid bestemte Gamestop seg for i 2019 å legge ned alle sine butikker her til lands, samt alle butikker i Sverige.

Da beslutningen ble tatt hadde selskapet 27 butikker i Norge.

På verdensbasis har selskapet over 5.000 butikker i ti forskjellige land.