Værselskapet Stormgeo selges for 3,6 mrd.

Det Bergen-baserte værtjenesteselskapet selges for 3,6 milliarder kroner til den svenske giganten Alfa Laval. Siden investeringsfondet EQT gikk inn på eiersiden i 2014 har Stormgeo doblet både inntekter og antall kunder, og har vært «en utmerket investering», ifølge fondet.

SLUKES: Stormgeo er kjent for å levere værvarsler for TV 2. Nå selges selskapet for 3,6 milliarder kroner. Her fra selskapets kontorer i 2014. Vis mer byoutline Marie Havnen / BT

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Værtjenesteselskapet Stormgeo selges for 3,63 milliarder kroner til svenske Alfa Laval, ifølge en melding.

Stormgeo er kjent for å levere værvarsel for TV 2, og ble skilt ut som eget selskap i 1997. Selskapet er i dag en global tilbyder av software-basert beslutningsstøtte for værkritiske operasjoner, og driver innen en rekke industrier.

Stormgeo eies av EQT, DNV og en gruppe ansatte, og omsatte i fjor for 714 millioner kroner.

Oppkjøpet gjennomføres i kontanter, og transaksjonen forventes fullført i andre kvartal av 2021.

EQT kjøpte 57,5 prosent av selskapet for 1,5 milliarder kroner tilbake i 2014, og hadde siden økt sin eierandel til 66,4 prosent.

EQT: - En utmerket investering

Rikke Kjær Nielsen, partner i EQT Private Equity, ønsker ikke å kommentere prisen, men bekrefter at Stormgeo har vært en «utmerket investering», og legger til:

– Vi er veldig glade for å ha vært med på en reise hvor Stormgeo har gått fra å være en sterk, regional aktør til å bli en ledende, global aktør i de segmentene det opererer i med utvidet produktportefølje og mange digitaliserte, helautomatiserte prosesser.

Kjær Nielsen viser til en utslippsreduksjon på 6,1 millioner tonn CO2 siden 2018, doblet omsetning og kraftig vekst i antall kunder under EQTs ledelse.

I tillegg har Stormgeo utviklet s-Suite, et integrert system som ble sluppet i 2017. Systemet bruker blant annet værdata for å måle dynamiske bevegelser på sjøen, som igjen brukes til å forbedre både sikkerhet og effektivitet ombord.

Systemet heter s-Suite og er laget for å optimalisere tidsbruk, drivstoff og ytelse.

Teknologien har gitt store besparelser for kunder av Stormgeo, forteller Kjær Nielsen, og legger til:

– Selskapet er mer modent nå, tidspunktet for salget er riktig.

FORNØYD: Partner i EQT Private Equity, Rikke Kjær Nielsen, forteller at de er glade for å ha vært med på reisen til Stormgeo. Nå selger de selskapet, og omtaler det som «en utmerket investering». Vis mer byoutline EQT / Privat

Kjær Nielsen forteller at beslutningen om å kjøpe selskapet tilbake i 2014 var sammensatt - akkurat som avgjørelsen om å selge nå.

– Grunnen til at vi kjøpte selskapet var at vi ønsket eksponering mot to sterke trender, nemlig effekten av klimaforandringer på ekstremvær og hvordan den moderne teknologien kunne gjøre oss mer konkurranse- og beslutningsdyktige.

– Hvorfor selger dere nå?

– Stormgeo har blitt sterkere under vårt eierskap, og de trendene vi var opptatt av da vi kjøpte selskapet er minst like viktige nå. Vi er stolte over å ha tatt Stormgeo dit det er nå gjennom flere oppkjøp og investeringer, og nå gir vi stafettpinnen videre.

Startet av Siri Kalvig

Det var programleder Siri Kalvig som i samarbeid med TV 2 stiftet selskapet. Stormgeo har 24 kontorer fordelt på 15 land og over 500 ansatte med hovedkontor i Bergen.

Meteorologen startet Storm Weather Center i 1998 med en egenkapital på 95.000 kroner, sammen med TV 2 og Idekapital. Selskapet vokste seg større og byttet siden navn til Stormgeo.

Alfa Laval tilbyr systemer for varmeoverføring, sentrifugalseperasjon og væskehåndtering. Selskapet har i dag 16.700 ansatte globalt med hovedkontor i Lund i Sverige.

Dette er ikke den første Bergensbedriften den svenske giganten kjøper opp.

I 2014 kjøpte Alfa Laval Frank Mohn AS fra Mohn-familien i Bergen for 13 milliarder kroner for å videreutvikle sitt arbeid innen marine- og offshore-industrien.

Dette er Alfa Laval Svensk konsern som er notert på Stockholm-børsen. Har 16.700 ansatte og kunder i over 160 land. Omsatte for rundt 41,5 milliarder svenske kroner i fjor. Leverer spesialiserte produkter og løsninger innen varmeoverføring, separeringsteknikk og væskebehandling. Selskapets løsninger brukes til å varme opp, kjøle ned, separere og transportere produkter innen industrier som produserer næringsmidler, kjemikalier, petrokjemiske produkter, legemidler, stivelse, sukker og alkohol. Løsningene brukes også på kraft- og energiverk, på skip, i maskinindustri, i gruvedrift, i behandling av avløpsvann, fjernvarme og styring av inneklima. Vis mer vg-expand-down

OLJEVÆR: Siri Kalvig på stand på ONS-messen i Stavanger i 2000. Stormgeo, da under navnet Storm Weather Center, var der for å vise frem sitt værvarselstilbud til kraft- og oljeselskap. Vis mer byoutline Hugo Bergsaker / VG