Værtjenesteselskapet Stormgeo kjøpes for 3,6 mrd.

Den svenske giganten Alfa Laval kjøper opp det Bergen-baserte værtjenesteselskapet Stormgeo for 3,6 milliarder kroner.

SLUKES: Svenske Alfa Laval kjøper Bergen-baserte StormGeo for 3,6 milliarder kroner.

Alfa Laval kjøper værtjenesteselskapet Stormgeo for 3,63 milliarder kroner, ifølge en melding.

Stormgeo er kjent for å levere værvarsel for TV 2, og ble skilt ut som eget selskap i 1997. Selskapet er i dag en global tilbyder av software-basert beslutningsstøtte for værkritiske operasjoner, og driver innen en rekke industrier.

Det var programleder Siri Kalvig som i samarbeid med TV 2 stiftet selskapet. Stormgeo har 24 kontorer fordelt på 15 land og over 500 ansatte med hovedkontor i Bergen.

StormGeo eies av EQT, DNV GL og en gruppe ansatte, og omsatte i fjor for 714 millioner kroner.

E24 har tidligere omtalt at EQT i 2014 kjøpte 57,5 prosent av selskapet for 1,5 milliarder kroner.

Oppkjøpet gjennomføres i kontanter, og transaksjonen forventes fullført i andre kvartal av 2021.

Alfa Laval er en global tilbyder av systemer for varmeoverføring, sentrifugalseperasjon og væskehåndtering.

Selskapet blir en del av Alfa Laval Marine Division, fremgår det av meldingen.

Doblet inntektene

I en pressemelding skriver EQT at Stormgeo har «mer enn doblet inntektene, driftsresultatet før avskrivninger og antall kunder» under deres ledelse «som et resultat av sterk organisk vekst, investeringer i digitalisering og en rekke strategiske oppkjøp».

– Det har vært et privilegium å jobbe sammen med Stormgeos ledergruppe og ta del i selskapets vekstreise. Vi er stolte av selskapets samfunnsbidrag ved å hjelpe kunder med å ta mer bærekraftige beslutninger og bidra til en utslippsreduksjon på 6,1 millioner tonn CO2 siden 2018, uttaler Rikke Kjær Nielsen, partner og investeringsrådgiver i EQT Partner.

Søren Andersen, administrerende direktør i Stormgeo, legger til:

– Sammen med EQT har Stormgeo utviklet seg til å bli en global markedsleder gjennom økte investeringer i digitalisering og flere strategiske oppkjøp. Vi er takknemlige for det gode samarbeidet og støtten vi har fått fra EQT opp gjennom årene, og vi ser frem til å fortsette å videreutvikle selskapet gjennom geografisk- og teknologisk ekspansjon sammen med Alfa Laval.

Dette er ikke den første Bergensbedriften den svenske giganten kjøper opp.

I 2014 kjøpte Alfa Laval Frank Mohn AS fra Mohn-familien i Bergen for 13 milliarder kroner for å videreutvikle sitt arbeid innen pumpesystemer innen marine- og offshore-industrien.